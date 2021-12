Durante e reunion den Parlamento di dialuna 13 di december, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa cu pa Aruba transiciona cu gas no ta un decision cu tawata na dje pa tuma sino e ta un decision cu a ser tuma prome cu Gabinete Wever-Croes a drenta den gobierno cu aprobacion di e gobierno anterior, e gobierno di AVP. Loke WEB tabata busca pa mas di 10 aña ta un partner pa transiciona pa gas pasobra e tin hopi beneficio pa WEB.

Tres aña pasa cu WEB a inverti 240 miyon florin pa cumpra 6 motor nobo di Wartsila, un inversion grandi, Gobierno no tabata tin inspraak den dje tampoco. Prome Minister a menciona cu e tambe a cuestiona esaki pasobra e tawata di pensamento cu gas ta outdated. Splicacionnan ricibi tawata cu si Aruba bay di HFO na algo ‘renewable’, no ta responsabel y no ta pagabel. AVP a laga Aruba den mucho debe pa paga esaki. E inversion di WEB den e motornan ta pasobra nan tin un levensduur di mas di 20 aña.

E firmamento di contract cu Wartsila a pasa den tur medio di comunicacion y eyden WEB a splica kico e beneficionan ta pa transiciona di HFO pa LNG. Si haci e contract mas cortico e prijs di gas lo bira mas caro cu lo conduci cu prijs di awa y coriente ta mas halto y nos no kier yega eynan. Gobierno di Aruba a compromete su mes di no hisa awa y coriente manera el a wordo hisa na 2014 cu 25%. Gobierno a baha prijs cu 10% na comienso di 2020. E contract aki ta brinda e flexibilidad cu por reduci e consumo di gas pa poco poco bay over riba un parti di energia renobabel mas limpi. Tur esaki ta den liña cu e ‘energie policy’ cu a traha riba dje y alinea cu tur stakeholder. E ta den liña tambe cu e programa di gobernacion.

Prome Minister a enfatisa cu Gobierno di Aruba ta sali di e punto di bista cu prijs di awa y coriente no mag di subi door di scoge un tipo di energia mas limpi. Na Aruba tambe ora prijs di awa y coriente subi, e ta afecta bo inflacion enormemente lihe y p’esey tambe nos tin cu percura p’e no subi.

“E contrato aki nos a bay di acuerdo pa sinta na mesa pasobra nos ta considera esaki e fase transitorio. E proceso di LNG na Aruba cu WEB a cuminsa mas di 10 aña pasa, si nos no sigui cu ne awor nos lo sigui depende di HFO cu ta e crudo di mas sushi cu tin. Esaki no ta bon pa medio ambiente. Si nos no a comprometi cu esaki awor, nos lo a sigui depende di HFO cu prijsnan sumamente volatiel cu consecuencia cu prijsnan di awa y coriente mester bay subi. Esaki ta un momento crucial, cu nos ta cuminsa cu transicion y mesora cu estudio pa sa unda lo bay di aki. Esaki ta e unico alternativa paso e otro ta pa keda depende di HFO cu ta malo pa nos medio ambiente. Awor nos ta bay pa energia mas limpi cumpliendo asina cu e exigencianan di medio ambiente y e Tratado di Paris. Lo mas importante ta cu nos tin un desaroyo economico nobo. Hopi aña nos ta buscando pilarnan economico nobo. Esaki ta un inversion di 100 pa 150 miyon dollar y 100 cupo di empleo nobo. Esaki ta loke nos mester pa nos sali di e crisis aki”, prome Minister a duna di conoce.

Prome Minister a sigui bisa: “Aruba ta den desaroyo. Aruba ta den recuperacion y mas lihe nos recupera mas lihe e forsanan ant-recuperacion ta lanta cabes. Tin un forsa eyfo cu ta contra recuperacion di nos pais, cu no kier wak Aruba desaroya, sali di crisis y stop di depende di Hulanda. Tin forsa eyfo cu kier wak nos keda na rudia pero e Gobierno aki ta consisti di hende homber y muhe cu ta dispuesto pa bay guera mes pa nos futuro generacion di e pais aki”.

