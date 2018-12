Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Reunionnan di reforma fiscal lo tuma luga e aña’ki ainda den Parlamento

Parlamento di Aruba ta sera Diahuebs awo pa su recess di fin di aña y te ainda e reunionnan pa cu reforma fiscal no a keda cla. Mas Noticia a tuma contacto cu Prome Minister Evelyn Wever-Croes pa haya sa su opinion riba e situacion aki. Premier Wever-Croes a bisa cu e ta sali ainda for di e punto di bista cu e reforma fiscal lo wordo trata ainda e aña’ki p’asina habri aña 2019 cu e reforma mes manera debe ser. Pero claro cu si no logra finaliza e reunionnan, e reformanan fiscal nobo aki no por drenta na vigor pa 1 di Januari, 2019. Eingelijk tin te cu dia 31 di December pa trata esaki pero Parlamento tin deseo di reces y e trahadonan tin derecho di descanso mescos cu e Parlamentarionan y e ora lo mester bira un cuestion di escohencia, si ta sigui cu e reunionnan pa caba cu nan p’asina e reforma fiscalnan nobo drenta na vigor na tempo of ta scohe pa descanso.

Pero Premier a mustra cu tur cos ta mustra cu e reunionnan lo bai caba na tempo pa esaki por drenta na vigor pa 1 di Januari, 2019 y asina trece un alivio den cartera di e cuidadano. Manera ta programa Diahuerbs awo ta ultimo reunion caminda Premier mes tin su discurso pa cu presupuesto di su ministerio y despues ta cla. Riba esaki Premier Wever-Croes a duna di conoce na nos cu el a combersa caba cu Presidente di Parlamento, Ady Thijsen cu e schedule di Diamars ta Minister Xiomara Maduro y Minister Rudy Lampe y Diaranson ta Promer Minister Evelyn Wever-Croes y asina ta keda Diahuebs ainda pa trata e ley di reforma fiscal nobo. Riba e pregunta cu si lo por pasa e ley aki riba un solo dia, Premier Wever-Croes a bisa cu reforma fiscal ta un ley hopi hopi cortico pasobra e ta un cambio chikito. Pasobra esaki ta e prome stap cu ta mas facil. Despues ta bin esnan mas complica cu ta cambionan di ley mas completo. E prome parti aki ta djis un par di articulo mas facil pues riba su mes e no ta nada complica. Pues por bisa cu Parlamento lo pasa e prome parti aki di e reforma fiscal p’asina e por bai na vigor pa 1 di Januari 2019.

