Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Prome Minister ta confirma 39 caso nobo

Diarason merdia Prome Minister Evelyn Wever-Croes a confirma 39 caso nobo di Corona Virus na Aruba. Esaki ta haci e total di casonan activo na 56. Esaki, Prome Minister a expresa ta algo hopi preocupante pero hopi mas descepcionante. Mayoria di e casonan nobo ta personanan bou di 40 aña. Esaki ta un indicacion cu e virus ta mas activo den nos hobennan y nos hobennan ta hopi activo tambe cu por plama e virus rond mas lihe.

Prome Minister a expresa cu e ta lamenta cu tin asina hopi caso pasobra nan tin di haber cu e hecho cu nos como Arubianonan madura, especialmente den nightlife, no por a carga nos responsabilidad despues cu desde 13 di maart ta bin ta prepara y duna informacion tocante esaki.

“Mi tawata bay tur dia, despues 3 biaha pa siman pa splica con importante ta pa aplica distancia di otro hende. Con importante ta pa na camindanan unda cu ta bishita pa tuma drinks, pa keda aleha di hende. Y tambe mi a splica cada biaha con importante ta pa nos manda hende cas 11or di anochi pa evita cu e comportacion di ciudadanonan bira mas iresponsabel despues di e orario aki. E medida di cera 11or di anochi, a ocasiona hopi critica den direccion di Gobierno di Aruba. Hopi ta esnan cu no a haci caso di e medida di disciplina aki. Y awe nos ta pagando e cuenta. Y e cuenta ta hopi halto”, Prome Minister a bisa.

Aruba ta bibando un situacion hopi preocupante cu Gobierno di Aruba mester atende cu ne apesar cu Gobierno a y ta prepara p’e. Cu e vision y strategia di profesionalnan, Gobierno a prepara pa scenarionan mas pio cu esaki.

“Nos tin un situacion na unda e cantidad di casonan ta aumenta drasticamente pasobra 2 siman atras nos mesun hendenan no por a mantene nan mes na disciplina. Na e momentonan aki, tin hopi panico den nos comunidad. Centenares di hende ta yamando nan doctor di cas, Centro di Diagnostico y 911 pa haci test y ta desespera cu telefonnan ta ocupa constant. Sinembargo dos siman atras no a tene cuenta cu e reglanan cu a keda vigente.

Prome Minister ta haci yamada na tur esnan cu a bishita e luganan cu a wordo anuncia y awo ta den panico of a bin den contacto cu un persona cu ta positivo, pa haci lo siguiente:

Tuma cuarentena boluntario.

Uza mondmasker.

Keda paden den isolacion.

Yama bo docter y splic’e cu bo a bin den contacto cu persona cu a test positivo of a bishita un di e luganan aki. Indica na bo docter si bo tin sintoma pa asina bo doctor haci un cita pa bo haci e test. Den e siguiente dianan, trahadonan di e establecimentonan menciona lo ta haciendo test pa cua motibo bo lo mester mantene bo mes na e puntonan aki mientras bo ta warda ki dia bo por haya cita pa haci test. Den caso cu un persona tin sintomanan hopi fuerte entre otro no por hala rosea y tin problema serio di salud y mester asistencia medico, e lo por wordo yuda mas lihe.

“Na e momentonan aki, nos mester mustra trankilidad y no bay den panico. Ta di lamenta cu un grupo den nos comunidad no tawata tin disciplina y no a atene na reglanan vigente. Esaki no kiermeen cu tur cos ta perdi. Nos a prepara y ta bon prepara pa e situacion aki. Te ainda nos ta bayendo miho di loke nos a proyecta y prepara pe.

Pero awo ta importante pa nos keda trankil cu cabes friew y keda alerta y cu mas disciplina. Esaki kiermeen cu di awo en adelante, mi ta pidi cada ciudadano pa cuida bo mes, cuida bo famia. Respeta e reglanan cu ta keda na vigor: laba man mas tanto posibel cu habon, uza handsanitizer ora no por laba man, tene distancia di otro, no duna man, no mishi, uza mondkapje unda bo no por mantene distandi di 1.5 meter y si bo tin sintoma, sigui e instruccionnan duna.

Laga nos ta disciplina awo si y keda cu cabes friew pa nos atende cu e retonan nos dilanti. E Retonan ta grandi pero no mas grandi di loke ya caba nos a pasa aden. E prome parti di Covid-19 tawata hopi mas serio di loke nos ta bibando awo. Pero ban evita pa e bira mas serio y tuma accion. Mi ta conta riba e responsabilidad civico di cada ciudadano di nos pais pa nos logra esaki. Nos ta un pais hopi orguyoso di nos logronan. Ban demostra mundo henter cu nos sa con pa bringa e virus aki tambe”, Prome Minister indica.

Comments

comments