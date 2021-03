Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Prome minister a reuni cu 5 mucha muhe entre 7 cu 9 aña

8 di maart, riba Dia Internacional di Hende Muhe, como un custumber ya pa 3 aña consecutivo, Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta organisa un conferencia pa hende muhe na unda sala na Renaissance Conference Center ta keda completamente yen. E aña aki debi na e pandemia esaki no tabata posibel. Participantenan di añanan anterior, pa cu esaki a cuminsa mustra interes den e actividad di e aña aki. Prome Minister, no a laga e dia aki pasa sin mas y a duna e Dia Internacionl di Hende Muhe un toque especial y diferente.

Prome Minister a scoge pa invita 5 mucha muhe entre 7 cu 9 aña pa reuni cu nan na Bestuurskantoor. Nan a bishita Prome Minister na su oficina pa un ora y a sinta y papia di e posicion di hende muhe. Un conbersacion pa e edad aki, sigur interesante pa sa di unda e hende muhenan a bin mas di 100 aña pasa, caminda mucha muhenan no por a bay scol, mucha muhenan tabata tin menos derecho cu mucha homber y adulto muhenan no por a traha.

Durante e encuentro special aki a cubri varios topico cu e muchanan aki no por a imagina nan mes pasobra awendia cosnan no ta asina mas.

“Imagina si awendia e yiu homber mag bay scol pero e mucha muhe no. Eseynan ta cosnan cu nan no ta custuma cu ne y nos a combersa basta rato riba esaki y con a nan como mucha muhe ta weita bida. E ta bunita pa wak cu den nan vision no tin luga pa discriminacion cu un hende homber por gana mas placa cu hende muhe cu mesun trabou, of cu un hende homber por abusa di hende muhe of cu hende homber bal mas cu hende muhe y esey bal mas y ta hopi importante.

Na fin di e encuentro despues cu nan tambe a haci hopi pregunta, mi ta sigur cu mi meta a keda cumpli. Mi kier tabata sigur cu porlomenos 5 mucha muhe riba Dia Internacional di Hende Muhe ta sigur cu nan por tur cos cu nan propone nan mes. Cu nunca niun hende mester laga nan sinti nan menos. Cu nan mester tin confiansa den nan mes y cu nan por logra tur nan metanan. Esaki sigur mi a confirma na fin di e encuentro. Y di aki, e 5 mucha muhenan aki por conta otro muchanan y asina mas mucha muhe ta wordo empodera for di un edad asina young.

Mi ta spera cu esaki tawata un inspiracion na tur hende muhenan adulto. Cu nos mester traha riba nos mucha muhenan pa nan por enfrenta den bida tur loke cu nan kier. E tabata un ora hopi ameno y un encuentro cu a yena mi cu hopi energia pa traha especialmente riba empodera nos hende muhenan. Nos hende muhe ta fuerte, resiliente, creativo y innovador. Mi conseho final na cada un di nan y na cada mucha muhe den nos comunidad ta pa no laga niun hende pensa cu bo no bal. Danki na cada mayor cu a permiti pa esaki cu a laga mi sumamente encanta”, Prome Minister a expresa.

