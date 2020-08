Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Prome cumbre virtual exitoso cu gremionan sindical y empresarial

Diaranson 12 di augustus atardi a tuma luga e di tres cumbre entre Gobierno di Aruba y gremionan sindical y empresarial. E biaha aki esaki tawata virtual. E encuentro aki tawata un continuacion di e encuentronan anterior pa trata e ultimo desaroyonan pa cu e negosacion cu Hulanda en conexion cu e situacion rond di Covid-19. Participantenan por a haci pregunta y comentarionan na final di e presentacion y informacionnan cu a wordo treci.

Un biaha mas, e encuentro aki por a wordo sigui via television y medionan social. Di e manera aki, Gobierno di Aruba, na un manera transparente a haci posibel pa tur hende por sigui e encuentro aki pa asina e informacion yega tur caminda.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a habri e cumbre dunando un relato di e maneho di Gobierno di Aruba desde cu e virus corona a haci entrada na nos pais lagando nos pais den crisis financiero y economico. Prome Minister a splica e trayecto cu Gobierno di Aruba a pasa pa haya e ayudo financiero di Hulanda. Prome Minister a slica unda ta para cu negosacion cu Hulanda. Ainda Gobierno no a tuma decision pero ta yegando na unda cu mester tuma decision.

Sr. Derrick Werleman, Director di Departamento di Finansas a duna su presentacion Rosea, cu ta un presentacion hopi detaya riba e situacion financiero di pais Aruba cu Covid-19 a ocaciona.

Carlos Guiamo di Departamento di Legislacion y Asunto Huridico, DWJZ a duna un presentacion tocante e aspectonan huridico di e ley di Reino pa e entidad y cambionan cu te ainda a tuma luga a base di e negosacion.

Chief Innovation Officer di Gobierno di Aruba, señora Varelie Croes ampliamente a comparti e puntonan esencial di e ‘Draft Masterplan di Gobierno cu ta carga e titulo ‘Reposicionando e Rumbo di Nos Pais’.

Na final, lidernan sindical y di gremionan y lidernan politico a haya oportunidad pa hiba palabra y duna nan remarkenan y haci nan preguntanan. Prome Minister na su turno a contesta tur pregunta cu a wordo haci y a duna su analisis final riba cada punto cu a wordo treci dilanti. Prome Minister a termina e reunion dunando un reflexion riba e nificado di nos autonomia.

“Nos Status aparte a defini nos como pais desde 1986. Nos Status Aparte a defini nos como pais, e ta casi den DNA di nos Arubianonan cu ta pusha nos pa lucha pa ta semper miho. E Arubiano ta hende innova, cu ta busca solucion. E caracter luchado y innovativo pa busca solucion, ta loke ta haci cu nos pais ta unda nos ta awo. Y nos no por descarta esaki asina sin mas. Nos mester ta semper consciente di importancia y beneficionan cu nos autonomia a trece pa nos. Sinembargo, Covid a cambia tur cos. Covid a kibra nos financiero y economicamente. Y nos sa cu nos so no por sali for di e problemanan serio cu Covid a hinca nos aden aworaki. Pero esaki ta temporal. E lo pasa. Pero na e momentonan aki, e lo no pasa si nos no tuma ayudo, pasobra nos tin mester di ayudo.

Gobierno a busca tur alternativo y ta na Hulanda ta e unico caminda unda a keda nos pa busca ayudo. Nan ta ofrece ayudo hunto cu condicionnan. Nos posicion aworaki ta pa nos realisa cu nos ta reconoce e necesidad cu nos ta aden y ta gradici Hulanda pa e ayudo cu nos a haya caba. Gobierno ta negoshando ainda riba un pakete cu ta aceptabel pa Aruba tambe pa asina sali afo di esaki como un Aruba mas fuerte, un economia mas fuerte y un autonomia mas fuerte”.

Prome Minsiter a duna di conoce cu negosacionnan cu Hulanda ta sigui. Y lo sigui informa y yama un otro cumbre manera cu haya mas informacion y of updates.

