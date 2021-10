Den reunion den Parlamento:

PROCEDURA DI SCREENING DI MINISTER A BAY SEGUN DECRETO

“E institutonan cu a haci screening ta completamente independiente y no tin niun influencia di niun hende”

Durante reunion den Parlamento diahuebs mainta na unda cu a trata e proceso di formacion, di reparticion di cartera y di screening, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna un splicacion amplio y na placa chikito con cada proceso a bay.

Pa loke ta trata e procedura di screening di ministernan segun Landsbesluit 9 sept 2013, no. 1, e decreto ta stipula cu e formador ta encarga cu e screening y esaki e lo mester entrega na Gobernador di Aruba pa evaluacion. E procedura di screening ta riba e siguiente areanan:

– Investigacionnan na e candidato na unda nan mester entrega documentonan cu tur hende por haña riba internet y su famia te den di 3 grado di dje y su casa (yiunan, nietonan, mayornan, rumannan, abuelonan, omo y tanta, subrino y subrina). Mester raporta trabou, funccion y interesnan financiero den companianan di cada un di e personanan aki.

– Investigacion criminal pa Ministerio Publico

– Investigacion di Departamento di Siguridad Nacional

– Investigacion di Departamento di Impuesto

– Declaracion di salud, den caso cu ta necesario

– Investigacionan cu formador ta haya necesario

– Conversacionnan cu candidatonan y investigacion mas profundo den caso cu ta necesario

– Supervisa y aproba pa Gobernador

E tres institutonan aki ta completamente independiente cu no tin niun hende cu por influencia y nan ta haci’e segun nan criteria y e decreto. Na final di nan investigacion, nan a presenta e resultado na Formador y esey a forma parti di e conversacion y deliberacionnan cu tawata tin despues. Pues no ta Formador a dicidi ken debe impuesto of no, ni a wak den e filenan nacional kico tin pa dicidi kico por laga afor of no. No ta formador ta wak kico Ministerio Publico tin den su file of no. Esakinan a wordo haci door di e institutonan cu despues a informa Formador.

“Caminda cu ta necesario pa haci un follow up y bay mas leu, por a haci esaki. Mi lo por a pidi Siguridad Nacional pa wak cierto temanan mas leu, of Ministerio Publico pa asina yega na un bista mas obhetivo di cada candidato, despues cu entrega esaki na gobernador.

E sistema aki di screening ami a aplica na 2017, 10 candidato, na 2019/2020, 1 Candidato y na 2021, 9 candidato. Pues ami a haci 20 screening den e 4 añanan aki. Si e ley di screening por drenta na vigor e lo haci e trabou di e formador hopi mas facil y pa Parlamneto tambe permitiendo nan pa haña mas informacion mirando cu esey nan kier aworaki”, Prome Minister a duna di conoce.

Prome Minister den e reunion publico a ripiti loke el a bisa den mas di ocacion, “E screening a bay segun e decreto y aki nan mi metser subraya articulo 7 di e decreto cu ta bisa cu irespecto loke articulo 6 ta bisa, tur conversacion, informacion y corespondencia entre e formador y e candidato, ta confidencial”.

Tur screening ta confidencial y riba e contenido no por duna informacion na tercera parti. Dus tin un deber de confidencialidad hopi severo den e decreto aki cu ta prohibi Formador di duna informacion riba e screening. Hopi, entre nan oposicion den Parlamento ta pidi pa informacion y segun Prome Minister, e ora nan mester cambia e ley. Despues di deliberacion cu Parlamentario Hendrik Tevreden cu a pidi e reunion, Prome Minister a duna informacion tambe na Parlamento pero ta keda na Parlamento pa cambia e ley.

“Bo ta wordo paga pa bo ta Parlamentario. Si cambia e ley di screening, e ora ami como Formador por comparti informacion. Pero bo no por exigi ami como Formador viola ley pasobra abo no kier cambia e ley”, Prome Minister a enfatisa.

Prome Minister na final riba e punto di screening, a recorda Parlamento tambe cu ta Presidente di Parlamento actual, Señor Edgard Vrolijk mes a traha riba e concepto di ley aki na unda articulo 9:4 ta bisa cu unabes e ley pasa e tipo di informacionnan aki, e samenvatting di e screening, por wordo comparti cu Parlamento.

