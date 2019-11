Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Presupuesto 2020 a wordo cera cu un surplus di 0.5% of 29 miyon Florin

Aruba a habri un siman cu e bon noticia cu Presupuesto 2020 porfin a worde cera cu un surplus di 0.5% of 29 miyon florin. Gabinete a logra manera acorda den e maneho financiero y economico di Gobierno di Aruba y cu Hulanda. Prome Minister a expresa cu esaki a wordo logra cu hopi sacrificio, vision y dedicacion di Parti di Gobierno di Aruba como tambe e Pueblo di Aruba. Apesar cu no tawata facil, hunto a logra e bunita resultado aki pa nos pueblo. No ta secreto cu Pais Aruba den e ultimo añanan tawata bayendo den un rumbo destructivo financieramente resultado di maneho financiero iresponsabel di e gobierno anterior cu solamente a percura pa deficitnan grandi, te hasta di mas cu 300 miyon florin. Debe a wordo redobla den apenas 5 aña di gobernacion anterior y a yega te na casi 90% di GDP. Economia di un pais den deficit y den un debe asina, no por crece. Economia a stagna y Aruba no a mira invercionnan den e ser humano mes. E deficitnan, e debe redobla tawata e causa di inflacion y e causa cu no por a inverti den enseñansa, den cuido di salud y cuido di di nos grandinan, entre otro. Pa e motibo aki, Gabinete Wever-Croes a mira e urgencia pa cuminsa sania finasas di pais Aruba y cambia e rumbo cu Aruba tawata bayendo den dje. Y hunto mester a tuma pasonan duro pa pone Aruba bek riba e rumbo di finansas saludabel. Awo Aruba tin un Presupuesto 2020 cu un surplus di 0.5% of 29 miyon florin. Y nos a yega na unda cu Aruba por cuminsa paga y baha su debe. E aña aki nos debe lo cera na 4.323.59 miyon florin cu ta 74.6% di nos GDP y na aña 2020 ta premira di cera cu un debe 4.294,34 miyon florin cu ta 73.4% di nos GDP. “Gabinete Wever-Croes tawata tin un vision y cu determinacion, sacrificio, y compromiso pa saca Aruba for di e problema financiero, conhuntamente nos a logra presenta un presupuesto balansa. Esaki solamente por a wordo logra door di dedicacion y un maneho structural di un Gobierno serio y responsabel”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

