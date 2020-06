Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Preparacionnan y tur protocol pa e siguridad di nos pais ta ‘in place’

Durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba diaranson anochi, Prome Minister Evelyn Wever-Croes y Minister Dangui Oduber a haci varios anuncio importante pa loke ta trata apertura di nos fronteranan. Prome Minister a expresa cu e anuncionan di e fechanan pa habri nos frontera, indudablemente lo causa emocionnan diferente cerca diferente persona. Lo por causa alegria, precupacion y miedo y ta comprendibel. Un alegria grandi sigur pa esnan cu ta traha riba e pilar economico cu ta turismo, esnan cu ta depende financieramente riba esaki. Pasobra nan ta mira cu ta bay tin desaroyo y trabou atrobe. Ta bay tin entrada y negoshi den e pilar aki.

“Pero ta hopi importante pa nos no laga miedo domina nos den esaki. Aruba pa mas di un luna caba no tin niun caso positivo ni pashentnan mas cu ta sufri di COVID. Cuanto luna mas nos mester keda na cero pa nos dicidi cu nos ta habri mientras nos ta laga nos pilar economico desangra”.

Prome Minister a bisa cu siguridad cu Aruba ta bon prepara. A dicidi cu ta test tur hende cu drenta Aruba di exterior, turista y residente. Tur esnan cu ta bin di exterior despues di 1 di juli tin cu haci e test sea aki of for di unda nan ta bin. Esaki hunto cu tur e otro protocolnan cu ta poni in place pa e siguridad di nos pais, ta muestra cu Aruba ta prepara pa apertura di fronteranan.

“Nos strategia aworaki ta manera e hobennan ta bisa “on the dot”. Un strategia agresivo di test, di tuma decisionnan estricto trempan, decisionnan hopi dificil cu mester a tuma cu a yuda pa nos ta exitoso den e lunanan tras di lomba.

Pesey mi tin tur confiansa cu den e pasonan cu nos a tuma di habri frontera bek nos lo ta exitoso tambe. Pero nos ta pidi algo di bo si. Nos ta pidi pa bo mantene e distancia di otro hende. Bo por combersa, por bay pasa un rato ameno y hasta baila pero mantene e distancia pa evita pa e dropletsnan intercambia y bo bay infecta unabes nos haña e virus aki bek. Mantene e reglanan di higiene labando man frecuentemente. Esey ta mantene bo mes mas salud cu menos contagio di e virus. Sigui e protocolnan cu a ser traha specialmente den e sector di turismo y di horeca pero tambe ora di bishita nos grandinan. Si bo tin un sintoma yama bo dokter di cas pa bo haci test inmediatamente pa nos ta sigur cu nos no tin e virus y pa unabes nos sa cu e virus tey nos por atende di biaha cu isolacion, cuarentena y asina elimina un plamamento.

Finalmente mi ta pidi di bo positivismo, speransa, curashi. No solamente curashi pa no tin miedo pero encurasha otro tambe. No solamente critica otronan sino encurasha y hinca positivismo den esnan cu talves tin preocupacion y poco miedo den e fase aki. Aruba ta un pais bendiciona y nos lo sali di e crisis aki y sali afor mas fuerte”, Prome Minister a duna di conoce.

Frontera lo habri bek den fase dependiendo di cua pais nos ta papiando di dje. E prome cu nos ta bay cuminsa habri ta otro siman dia 15 di juni cu Aruba, Boneiro y Corsou. Despues di 1 di juli nos ta habri pa Europa, Canada y Caribe cu excepcion di Republica Dominicana y Haiti debi cu e cifranan eynan ainda ta bastante halto. Despues dia 10 di juli nos ta habri pa USA y akinan nos ta spera cu poco poco nos pilar di turismo lo bay cuminsa lanta cabes bek. Por lo pronto nos no tin fecha pa habri ainda cu Centro y Sur America ni demas destinacionnan pasobra akinan nos mester keda monitoria e situacion y wak con e desaroyo di e virus ta den e paisnan aki.

Comments

comments