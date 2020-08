Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Pakete di condicionnan di Hulanda no ta indica cu Hulanda lo yuda combati corupcion

Durante e reunion publico den Parlamento diahuebs ultimo, varios biaha e tema di corupcion a bin dilanti. E pregunta ta cu si den e pakete di condicionnan di Hulanda, si Hulanda a indica cu nan ta bay yuda tambe combati corupcion y fomenta integridad den e aparato gubernamental y Aruba en general.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a indica cu den e pakete aki no tin hopi atencion pa e tema di integridad y combatimento di corupcion mes. Loke si tin atencion ta e aspectonan di husticia pero ya, segun Prome Minister, e baca lo a hoga caba ora bo tin husticia cu mester bay investiga.

Prome Minister a enfatisa cu Gabinete Wever-Croes tin un programa hopi ambicioso riba e tereno di integridad y sigur ta kere den preveni prome cu lamenta y si e bay malo semper tin husticia cu por bin y cu por atende cu locual a bay robes. Loke mester haci, e Premier ta bisa, ta preveni pa e yega asina leu.

“Esaki ta e programa ambicioso di integridad cu nos tin y cu ta carga aprobacion di Hulanda. Por cierto nan ta yudando nos tambe cu ne. Sinembargo door di Covid el a tarda poco pero nos ta purbando pa cubri e restraso y nos ta actuando riba cada caso cu bin nos dilanti”, Prome Minister a duna di conoce.

Gabinete Wever-Croes desde e prome dia den gobernacion a topa cu hopi cos straño, cosnan, segun Prome Minister, di adelanta bo no sa si ta corupcion of erornan humano. Pero e importante ta pa atende cu nan y no hala cara laga nan para.

“Asina Gabinete Wever-Croes ta trahando desde e prome dia atendiendo cada caso cu bin. Nos ta atende cu nan mesora. Mi ta wordo notifica pa mi Ministernan y mi ta bisa nan haci nan investigacion sea nan mes of forensico y duna keho na Ministerio Publico. Y si nan ta tarda, mi mes ta yuda nan dunando e empuhe necesario pa e keho yega unda e mester yega. Mi ta kere p’esey no tin hopi atencion poni den e pakete aki riba e topico di corupcion pasobra asina Gabinete Wever-Croes ta trahando caba di comienso, cu un programa hopi ambicioso riba e tereno di integridad” Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.

