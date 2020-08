Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Nos meta ta domina e aumento di cantidad di casonan pa despues baha e cantidad

Desde siman pasa, e casonan di COVID-19 na Aruba a aumenta drasticamente. Ta trtata di un brote, di cual mayoria di esnan contagia tin den comun cu nan a bishita algun establecimento nocturno dos siman prome.

Desde dialuna Gobierno di Aruba a bay den estado di alerta na momento cu a constata 8 caso positivo nobo na comienso di siman. E dianan anterior tabata un of dos caso nobo so. E casonan a sigui desaroya asina: diamars 8, diaranson 39, diahuebs 92, diabierna 133, diasabra 113, diadomingo 54. Premier Wever-Croes ta hopi satisfecho cu Gobierno a tuma accion mesora.

FLATTEN THE CURVE

E meta principal awor ta pa stop e plamamento di e casonan y logra cu e cantidad di caso nobo ta menos cada dia. Esey ta wordo considera “Flatten the curve”.

Pa logra esaki, algun medida adicional ta na vigor. Esakinan ta afecta principalmente bida nocturno, y e uzo di mondkapje den transporte publico y como bishitante den edificionan di Gobierno of den otro establecimento, por ehempel supermercado. E medidanan aki ta na vigor pa e dos simannan nos dilanti y si nos logra domina e cantidad di casonan nobo, por flexibilisa despues.

Gobierno di Aruba ta purbando lo maximo pa no mester bolbe perhudica henter economia di nos pais, pero ta scoge pa atende cu e sectornan den cual tin mas contagio. Solamente si esaki no duna e resultado desea, lo evalua medidanan mas extremo manera shelter-in-place y toque de queda.

CRUSH THE CURVE

Una bes cu nos logra domina e aumento di casonan, e siguiente paso lo ta pa “crush the curve” y yuda esnan cu ta contagia, pa nan recupera mas pronto cu ta posibel pa asina nos bolbe baha e cantidad di contagio te na un minimo. Premier Evelyn Wever-Croes ta hopi agradesido na henter comunidad pa e comportacion den fin di siman. Cayanan tabata trankilo, e disciplina y compromiso di comiunidad tabata visto.

“Laga nos sigui cu e mesun disciplina y cordialidad, cu lo ta e yabi di nos exito”, Premier Wever-Croes a expresa.

