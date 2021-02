Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Nos grandinan contento di a ricibi e vacuna y satisfecho cu servicio

Dialuna mainta tempran, hunto cu Minister di Salubridad, Dangui Oduber, Prome Minister Evelyn Wever-Croes tawata na Teresita Center na San Nicolas y Centro Libertador Betico Croes (Sporthall) na Santa Cruz, en conexion cu e prome vacunacion den cuadro di e vacunacion masal. Esaki ta e comienso di vacunacion pa e grupo di 60 aña bay ariba cu ta hopi importante den e cuadro di combatimento di e crisis di Corona.

Desde siman pasa diamars despues cu e vacunanan a yega, e promenan pa haya vacuna ta esnan cu ta traha den cuido pa asina nos profesionalnan ta sigura pa nan por sigui eherce nan trabou. E grupo di 60 aña bay ariba, Prome Minister a enfatisa, sigur ta e grupo cu realmente cu mas mester di wordo proteha.

“Pa kico mi ta bisa esey? E edad averahe di esnan cu ta wordo tuma na hospital pa cuido ora nan haya Covid, ta 63 aña. Esey kiermeen cu esnan den e categroria di edad aki ta esnan cu Covid ta dal mas duro ya cu nan tin cu bay hospital pa haya cuido. P’esey nos kier proteha e grupo aki pa evita cu Covid ta afecta nan asina tanto y evita cu nan mester bay hospital”.

Tambe e datonan di e caso di esnan cu a fayece, ta indica cu e cantidad di personanan cu tabata un malesa of otro aparte di Covid, esnan cu tabata tin problema di curason ta esnan mas grandi cu a fayece sigui pa esnan cu tin problema di riñon, esnan cu ta sufri di presion, esnan obeso, y di diabetes. P’esey e grupo aki ta wordo considera esnan vulnerable, esnan cu ta riba 60 aña y esan cu tin e condicionan aki.

“P’esey awe ta un dia hopi importante, pasobra desde 13 di maart, 2020 cu Covid a bati na nos porta, nos tabata kier a evita cu Covid ta haci hendenan hopi malo y evita cu nan ta fayece. Awe 11 luna despues nos ta asina leu. E vacuna no ta protehe bo di no haña Covid nunca mas pero e ta proteha bo si di no bira hopi malo di dje.

Awe ta un dia hopi importante den full e bataya cu nos tin 11 luna ta hibando, y e ta e prome paso real pa nos cuminsa construi nos pais. Pasobra unabes nos tin e grupo vulnerabel protehi, nos por cuminsa flexibilisa nos medidanan y asina reconstrui nos pais”, Prome Minister a expresa.

Covid a dal Aruba hopi duro. Un di cada 5 ciudadano di nos pais ta depende di pakete di cuminda. Na 2020, 11,650 persona a haci uzo di FASE cu tabata e asistencia financiero pa esnan cu a perde trabou. Aworaki tin un cantidad di 20 mil persona cu nan trabou ta depende di loonsubsidie pa aisna nan haya nan salario pasobra si no ta pa esaki nan tambe lo a perde trabou. E urgencia pa recupera nos forsa economico ta enorme. Y cu e vacunacion aki, Aruba ta pone e prome paso pa e recuperacion di nos economia.

“Mi ta haci un apelacion riba henter comunidad, porfabor registra! Bo por haci esaki via e app di DVG of bay cualkier MFA y nan ta yuda bo registra eynan. E ta importante pa registra pa asina bo ta den e sistema. Pa esnan cu ta riba 60 aña y of tin cualkier condicion cu a menciona prome, porfabor registra pa wordo vacuna lo mas pronto posibel. Si bo tin duda bo por consulta cu bo dokter di cas y laga e conseha bo si ta prudente pa bo tuma e vacuna of no. Na tur e yiunan, ban yuda nos grandinan y tur esnan den grupo vulnerabel pa nan por registra y bin na remarke pa tuma e vacuna.

Nos ta haci esaki pasobra nos kier reconstrui nos pais bek, nos kier nos Aruba bek manera e tabata antes prome cu Covid, pasobra nos ta stima nos mes nos famia y Aruba”, Prome Minister a enfatisa.

Si por enfatisa cu esnan cu tawata presente tanto na San Nicolas y Santa cruz tawata hopi satisfecho y contento cu e vacuna y e servicio di DVG. E proceso a bay full digitalisa y e fluho a cana hopi bon. Esaki por conduci cu mas hende por wordo vacuna pa dia.

