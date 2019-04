Prome Minister Evelyn Wever Croes: Nos forsa di creatividad y innovacion ta trece progreso pa nos isla

Diahuebs siman pasa, Prome Minister Evelyn Wever-Croes tabata orador invita na e Conferencia “Sharing Stories of Island Life, Governance and Global Engagement” na Universidad di Aruba.

Den su discurso, Prome Minister a comparti e storia di Aruba, di nos forsa di creatividad y innovacion cu a yuda nos despues cu lago a cera na ‘85 pa nos a crea e sector turistico asina exitoso. Awe nos ta enfrenta retonan similar y nos ta demostrando e creatividad y innovacion pa saca nos pais padilanti. Pero den e proceso aki integridad ta hunga un papel hopi importante awendia. E ta e factor mas importante pa un isla chikito por prospera.

Gobiernonan, particulamente di e islanan, ta operando den circumstancianan dificil y mester enfrenta diferente reto. Como un isla chikito, nos retonan tin biaha por ta mas complica cu esunnan di nacionnan grandi.

Den añanan anterior, Aruba su economia a conoce crecemento potencial cu e industria petrolero. Esaki a provee e comunidad local cu trabounan y a acelara e desaroyo di e isla. Sinembargo, contratiemponan di e industria aki a habri porta pa e industria di Turismo haci su gran debut na final di añanan 70 pa 80. Nos comunidad a enfrenta un dilemma ora cu e refineria a cera su porta. Hopi ta esnan cu a perde trabou y esaki a produci un crisis. Sinembargo, den e tempo di incertidumbre aki, creatividad y innovacion a florece.

Aruba a benificia di e crecemento di e industria turistico y di e sector petrolero. Y awe, atrobe, manera hopi aña pasa, nos ta enfrenta desafionan den mesun escala, sea ta causa pa factornan interno of externo.

Aruba ta bendiciona como un comunidad hopi uni. Siendo un nacion chikito, nos tin e boluntad pa haci nos parti, pa cuminsa cu negoshinan nobo, pa yuda esnan den necesidad, pa tur dia haci esfuerso pa ta miho ciudadanonan. E boluntad y participacion aki di nos hendenan ta basa riba confiansa y integridad. Esaki ta e motibo cu integridad por ta e factor mas importante cu ta haci cu un isla chikito ta prospera.

Lamentablemente, esaki no semper ta e caso cu hende ta actua cu e principio y eticanan moral. Aunke cu loke ta corecto of incorecto, no semper ta mes cla cu e cielo di Aruba. Ora cu e linea entre corecto y incorecto wordo crusa, mayoria biaha hende no ta considera e consecuencianan di nan accionnan. Violacion di integridad ta potencial pa afecta henter un comunidad y futuro generacionnan. Pa e motibo aki, Gabinete Wever-Croes tin prioridad halto pa mantene integridad den sector publico y establece costumbernan cu ta desea di wak den comunidad. Integridad den gobernacion ta un obligacion pa asina protege e nacion cu nos generacionnan prome cu nos a traha asina duro pa contrui y pa protege nos autonomia como un pais. Integridad den gobernacion ta algo cu nos ta haci pa nos pueblo, pa nos yiunan y pa e generacionnan nos dilanti.

Prome Minister a splica con Gabinete Wever-Croes ta haciendo cambionan grandi den tur area di gobernacion pa trece progreso y bienestar pa Aruba. A introduci Oficina di Integridad. Pronto lo bin cu Camara di Integridad. eGovernment ta den su proceso pa asina tur departamento gubernamental por traha mas efectivo y eficiente cu lo trece mas transparencia y lo ofrece mas facilidad pa combati corupcion. E vision ta pa elimina burocracia cu a pone un peso cu nos economia ya no por carga, mientras cu pueblo tambe lo haya miho servicio y brinda miho calidad di bida. E strategia di transformacion digital hancra den transparencia y integridad lo sigura cu nos ciudadanonan haya miho trato y trahadonan publico eticamente lo actua segun nan moral y balornan.

“Un isla chikito cu ta wordo bon goberna, ta resulta den un isla chikito prospera. Y esaki ta nos storia, sperando cu loke nos a siña y e exito di gobernacion di islanan chikito, por wordo conta pa nos muchanan, nan yiunan y tur e generacionnan nos dilanti y mundo completo conoce nos pa nos forsa di creatividad y innovacion. Mi ta contento di por a comparti nos vision riba innovacion y integridad cu conunidad academico di Caribe”, Prome Minister a termina bisando.

