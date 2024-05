Dialuna mainta, durante conferencia di prensa, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a anuncia cu e oportunidad pa nominacion di un persona pa Condecoracion Real 2025, a cuminsa dia 6 di Mei 2024. Manera ta conoci, e aña aki, riba Dia di Rey, Gobierno a organisa un bunita evenemento na unda cu 18 persona cu a destaca riba diferente tereno, a ricibi un reconocimento di Rey Willem Alexander for di man di Gobernador.



Prome Minister a splica cu pa un ciudadano bin na remarke pa un reconocemento asina, lo mester adheri na cierto rekisitonan. E accento ta en particular riba prestacionnan pa y den comunidad.Tin dos categoria; E prome ta cu e persona mester ta eherce trabou boluntario, sin pago pa un periodo di mas of menos 15 aña, y e di dos ta cu e persona mester a haci prestacionnan hopi particular den nan funcion actual. E prestacionnan den tur dos categoria mester ta di un nivel hopi halto, surpasando loke normalmente ta wordo spera di su trabou y mester tin un balor excepcional p’e desaroyo di Aruba.Pa entrega un proposicion e persona lo mester yena dos formulario. E formularionann aki ta disponibel pa comunidad henter na Bestuurskantoor na playa y San Nicolas, tur MFA, y online riba e website di Gobierno. E formulario mester wordo yena detayadamente y firma door di e persona y/of instancia cu ta haci e proposicion.Decoratie Comissie Aruba ta enfatisa cu e otorgamento di e condecoracion mester keda un sorpresa pa e persona. No por avisa e persona cu ta bay propone, y e no por ta parti di e proceso tampoco. E ultimo dia pa entrega e proposicion ta dia 31 di Juli, 2024 pa 4 pm na Bestuurskantoor na Playa. Unabes e proposicion wordo entrega e lo wordo repasa pa e comision di Aruba pa wak si a cumpli cu tur rekesito, pa despues wordo manda pa Hulanda pa eynan nan tuma e decision defintivo. Tur proposicion entrega despues di e fecha aki, lo no wordo trata.

Prome Minister ta pidi comunidad completo pa duna honor na esnan cu merece. Na Aruba tin hopi hende cu ta haci trabounan boluntario, y hopi ta esnan cu no ta propaganda loke nan ta haci. Pero e ta na su luga pa duna honor na e esfuerso grandi cu e persona y/of e organisacion ta haci. “Mi ta spera cu e reconocemento valioso aki, ta un inspiracion pa comunidad en general pa tambe haci trabounan boluntario aki na Aruba. Si abo ta un persona cu conoce un persona cu merece un Condecoracion Real, entrega e proposicion pa asina e persona aki por haya su reconocemento mereci”, Prome Minister a expresa.