Prome Minister Evelyn Wever-Croes durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba dialuna mainta 3 di juni, a splica mas tocante e privatisacion di RWZI y e gastonan envolvi. Gobierno a dicidi cu pa e fondonan pa por cubri gastonan di e trabounan, no ta bay bin impuesto adicional riba pueblo di Aruba, pero turistanan lo paga esaki. Esaki lo ta un cobransa di $20 cu lo tin di paga ora yena e ED-card prome cu drenta Aruba.

Prome Minister a splica cu na e momento aki Boneiro tin un impuesto similar di $75 contrario na esun di Aruba cu lo ta $20. Tin varios excepcion pa pago di e impuesto esaki por ehempel muchanan bou di 8 aña, localnan y ‘repeat visitors’ cu drenta Aruba bek den un periodo di un aña. Tambe e mandatario a menciona cu durante e tratamento di e ley den Parlamento, partidonan RAIZ y MEP a entrega un amienda di excepcion pa yiunan di tera cu ta studia den exterior.

E ley di e privatisacion di RWZI lo drenta na vigor dia 1 di Juli 2024 y cu esaki alfin Aruba lo bay mira e solucion pa e problemanan actual di RWZI.

E inversionnan cu Utlities tin prepara a traves di e compania nobo cu nan a incorpora, Aruba Waste Water Solution (AWSS), lo cuminsa trece alivionan caba riba termino corto, cu ta alivio di holo y e alivio di procesamento di e awa. E procesamento di e awa lo bay mas segun proceduranan adecua y e calidad di e awa lo ta miho y asina lo por uza un miho calidad di awa pa entre otro agricultura y pa e wetlands di Aruba, unda tin hopi naturalesa y asina e flora y fauna di Aruba lo probecha miho di esaki. Tur esakinan lo bin mientras cu ta trahando e planta nobo cu lo tin un capacidad di mas di 4 biaha mas cu e actual y asina tambe lo ta e solucion pa futuro.

Prome Minister ta indica cu e ta lamenta cu durante e reunion di Parlamento pa pasa e ley pa privatisa RWZI, oposicion sin argumentonan valido, no a sostene e proyecto aki. Un argumento tawata dicon tin pura pa pasa e ley y esey ta mustra cu e oposicion ta totalmente desconecta cu realidad di e pueblo di Aruba, pasobra no tin un ciudadano riba e isla cu no ta preocupa cu e situacion actual di RWZI.

“Lamentablemente net esnan cu a causa e problema no kier pa solucion’e. E echo principal y mas importante ta cu henter Aruba ta contento. Nos a priminti y nos a cumpli. Nos a pone orden den e caos financiero di e Gobierno anterior y tambe despues den esun cu a wordo ocasiona pa e pandemia. Nos economia ta creciendo, nos turismo ta bayendo miho cu nunca, desempleo ta bahando, inflacion ta bahando, y awor aki nos a cumpli cu RWZI y esey ta algo cu tin mi contento y nos lo percura tambe pa e privatisacion bay manera mester bay y lo percura cu nunca mas lo tin problema cu RWZI”, Prome Minister a remarca.