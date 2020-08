Prome Minister Evelyn Wever-Croes: No ban daña e nomber di Aruba cu negativismo 

Manera ma bisa na mas di un ocasion no ta e pais di mas grandi of mas poderoso of rico ta esun cu ta bay logra combati e crisis di corona sino e pais mas disciplina. Y awe nos kier pa bo ta disciplina y pa bo sigui e reglanan. Nan no ta traha pa molestia bo. Nos no ta pidi bo keda paden mas tanto posibel pa bo sinti bo mes cera sino pasobra paden bo ta safe, paden bo famia ta safe”, Prome Minister a enfatisa durante e Conferencia di prensa di Gobierno di Aruba y Crisis Team dialuna anochi.

Pero un otro enfasis hopi importante cu Prome Minister Evelyn Wever-Croes papia di dje ta pueblo keda positivo y no bringa cu otro of sembra panico den temponan manera awo, cu nos ta pasando den e pio crisis cu Aruba a yega di conoce.

“Mi a ripara cu na Aruba den e ultimo dianan aki tin hopi negativiso y esaki no ta bon. Riba un nivel personal, ora un hende ta hopi negativo esaki por hasi’e daño. E por haci daño den su salud, den su relacionnan. E ta stroba di por desaroya como hende. Pa un pais esaki ta mescos. Ora su hendenan ta hopi negativo tampoco ta bon pasobra esey ta daña e nomber di e pais. E negativismo aki ta daña e nomber di Aruba. E nomber di Aruba ta algo cu tur nos hendenan a traha hopi duro pa a logra pa e ta asina halto. No ban dañe cu negativismo.

Loke mi ta pidi ta pa boso yuda nos di ta mas positivo, no kibra otro. No paga e luz di un otro pa di bo por briya mas hopi. Tin luga y tempo den universo pa nos tur por briya nos luz. Pues cende bo luz y yuda otronan rond di bo pa nan tambe por cende di nan y briya nan caminda pa nos por ta mas positivo na Aruba.

No comparti noticianan cu por daña e imagen di Aruba, sigur no cosnan politico. Laga nos no lubida cu otro aña tin eleccion y tempo suficiente pa hopi politica pero awor laga nos pone e diferencia politiconan un banda y concentra riba Aruba. Ban pone Aruba prome y percura p’e positivismo aki por reina na Aruba y asina atrae cosnan mas positivo. Paso cu pensamento positivo bo ta atrea cosnan positivo.

Nos ningun a pidi pa e crisis di Covid, pero e tey. Y awor kico nos ta bay haci? Nos ta bay caba cu otro? Nos ta bay sembra panico? Sembra odio? Nos ta bay comparti tur sorto di Fake News cu pasa pa daña nomber di Aruba? Of nos ta bay yuda otro pa nos bay padilanti y sali di e crisis aki?

Mi lo kier invita boso tur, irespecto e diferencianan cu por tin, e diferencianan politico, di rasa of religion of ki otro diferencia por tin. Aworaki ban pone esey un banda, ban pensa riba Aruba y ban pone Aruba prome.

