Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Minister Lampe mester compronde cu e ta demisionario

Minister Rudy Lampe ayera a lansa un atake feroz contra Premier Evelyn Wever-Croes, entregando un carta na Gobernador pidiendo pa pone e Ministerio di Enseñansa bou di curatela. E motibo segun Lampe, ta cu Premier Wever-Croes a dicidi di para dos decision recien di Lampe.

E prome ta un decision recien di Lampe pa saca un parti di Scol Reina Beatrix y prop nan den edificio di Scol Paso pa Futuro. Premier Wever-Croes a wordo avisa di e plannan recien di e mudamento aki, door di mayornan y docentenan preocupa y malcontento principalmente pasobra nan no a wordo consulta.

“Mi a haya mi obliga na tuma e decision aki pasobra e mudamento aki no ta ‘lopende zaken’. E ta un cambio drastico pa ambos scol y ta algo cu e minister demisionario mester laga pa e minister nobo tuma. Henter demas miembro di conseho di minister tabata di acuerdo cu mi y nan a sostene e decision. Pues ta un decision legitimo durante un periodo demisionario”, Prome Minister a duna di conoce.

E di dos decision cu tambe a bay asina, tabata otro decision hopi recien di Minister Lampe pa diripiente crea un scol MAVO na Colegio Nigel Matthew na San Nicolas, cual ademas lo tin un impacto negativo riba demas scolnan MAVO na San Nicolas. E minister mes a bisa cu tin scarsedad di docente y cu no tin hopi studiante. Pues esey ta haci e decision di crea un MAVO diripiente asina, aun mas ilogico.

“Mi ta compronde cu colega Lampe no ta gusta cu Ministerraad a overrule e, pero loke e colega aki mester compronde cu no ta pasobra nan a perde eleccion, regla no ta conta p’e. Mi ta percura pa nos Gobierno haci un traspaso debido, cu un ‘overdrachtsdocument’ debido y sin cu nos ta mara e ministernan nobo na decisionnan tuma durante e periodo demisionario. Pa mi integridad y bon gobernacion no ta solamente palabranan. Nan ta forma di traha y biba. Mi a baha gobierno pa motibo di integridad y mi ta determina pa practica e reglanan di bon gobernacion te na final. Esey kiermen cu un minister no por implementa cambionan drastico durante periodo demisionario. Claro cu mi ta lamenta cu colega Lampe ta haciendo esaki. Ta e tin algun dia caba ta purba ataca mi y mancha mi reputacion. Pero mi ta kere cu pa awor tur hende sa ken ta ken”, Premier Wever-Croes a duna di conoce.

