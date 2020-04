Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Mi ta conta riba bo pa nos hiba Aruba padilanti

Premier Evelyn Wever-Croes a informa cu ta bay cuminsa cu reactiva economia interno di nos pais. Pa loke ta turismo, esey no ta wordo considera por lo pronto. Tin un comision ta trahando riba esaki, inventarisando diferente condicion cu mester keda cumpli si Aruba kier habri bek pa turismo. En todo caso, pa luna di mei lo no habri aeropuerto ainda.

Premier den su conferencia di prensa a enfatisa e papel importante di cada ciudadano di e etapa nos dilanti, cu segun Premier, ta mas importante cu e etapa tras di lomba, y a menciona algun punto cu cada ciudadano mester tene cuenta cu ne.

SI BO TIN SIMPTOMA, HACI TEST MESORA

Si bo ta sinti un di e simptomanan di e virus, keda paden, y mesora yama 280-0101 pa bo haci e test. Si bo conoce un hende cu tin simptoma, encurash’e pa e haci mesun cos. Ta solamente si nos detecta e virus trempan, nos por stop e di plam’e. Y ta nos strategia di test agresivo a yuda nos pa nos a yega caminda nos ta.

RESPETA E REGLANAN DI DISTANCIAMENTO Y HIGIENA

Si bo yega na un establecimento cu tin 15 persona paden caba y nan pidi bo pa warda pafo, respeta e instruccion aki. Si nan pidi bo pa uza hand sanitizer ora bo drenta un establecimento, respeta e instruccion aki. Si una bes cu bo ta paden, nan ta pidi bo pa tene distancia di 2 meter, respeta e instruccion aki. Y exigi otronan pa nan tambe aplica e reglanan aki.

ARUBA TA CLA PA E ETAPA AKI?

Premier a comparti cu e ta haya varios mensahe, algun cu mensahe di encurashamento, pa cual e ta hopi agradecido, y otronan mas critico. E ultimo dia Premier a haya varios comentario y pregunta cu si Aruba ta cla pa e etapa aki, y el a contesta cu firmesa cu SI. Pasobra e sa cu hunto nos a sacrifica masha hopi den e ultimo 6 simannan aki. Nos a sacrifica nos pilar economico turismo, nos a sacrifica nos libertad door di keda paden tur anochi den toque de queda, y den dia cu shelter in place, nos no por haci locual cu nos ta gusta, nos no por bishita famia. Hunto nos tur a haci sacrificio y Premier ta sigur cu e sacrificio aki ta nos forsa pa percura pa nos sali padilanti y no cay bek atras.

“Pasobra nos ta stima nos mes, nos ta stima nos famia y nos ta stima nos pais, nos lo haci tur lo posibel pa hiba nos pais padilanti”, tabata palabranan di Premier Evelyn Wever-Croes

