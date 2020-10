Prome Minister Evelyn Wever-Croes: “Mi deseo ta pa laga nos pais mas fuerte y mas integro cu mi a haye pa nos ciudadanonan tin confiansa bek den nan Gobierno”

“Na fin di dia mi deseo ta pa laga nos pais mas fuerte y mas integro cu mi a haye den gobernacion, pa nos ciudadanonan tin confiansa bek den nan gobierno, y pa tur nos muchanan y hobennan tin oportunidadnan igual y no mester depende di un padrino den gobierno pa un tereno of un trabou”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa na final di su discurso den e reunion publico den Parlamento na cumienso di e siman aki.

Prome Minister a indica cu e lucha di integridad no tawata uno facil. Ya desde mei 2014, Fraccion di MEP a publica e nota ‘Integriteit is het juiste doen, ook als niemand kijkt’. E di dos nota a ser publica na february 2015. Pues for di oposicion Fraccion di MEP a cuminsa cu e lucha aki. A cuminsa na inventarisa kico Aruba mester haci pa cana e caminda di integridad. A inventarisa tur e leynan cu mester bin na vigor pa Aruba por yama su mes un pais cu ta respeta su mes y cu ta haci lo corecto, hasta ora ningun hende ta mira.

“Temporada cu mi tawata den oposicion, cada biaha mi a papia di e topico di integridad, sea na Aruba, Corsou, Sint Maarten of na Hulanda, oponentenan politico cu tabata tapa corupcion den gobierno, ta manera rabia manera loco. Nan a purba silencia mi di tur forma. Pero mi no a give up. Dicon? Pasobra mi ta wordo guia pa e pensamento cu e fundeshi pa un exito balansa ta honestidad, caracter, integridad, fe, amor y lealtad. Despues di 6 aña den e lucha di integridad, awe mi ta satisfecho di con leu e esaki a yega. Mirando bek atras mi ta realisa cu bringa pa integridad ta pan di cada dia di cada minister”, Prome Minister a expresa.

Gabinete Wever-Croes ta tuma accion pa para actonan cu no ta integro, y a empodera hefenan di departamento ya cu ta nan tin e responsabilidad den prome instante. Mirando atras por wak un BIA cu ta un soño cu ta birando realidad, Ley di Integriteitskamer, Corporate Governance Code, Cambio di ley di Contabilidad, Ombudsman, National Integrity Scan, Financiamento pa partidonan politico, Empodera y fortifica institutonan halto di estado.

“Tur esaki no tawata tey 3 aña pasa. Claro cu Aruba a wordo afecta pa Covid y pa e motibo aki Gabinete Wever-Croes no por a yega mas leu cu tur e proyectonan aki pero sigur ta satisfecho cu tur loke a logra te awor. Gabinete Wever-Croes ta luchando pa bin cu e ley nobo di destaho cu actualmente ta den ehecucion, pa finalisa institucion di Integriteitskamer, National Integrity Scan, cambio di constitucion pa incorpora Ombudsman y Screening pa ministernan. Si no ta e Parlamento aki, ta e siguiente cu si kier demostra cu hecho cu e ta contra pa hendenan corupto drenta den gobierno y logra cu e Tratado di Nacionnan Uni contra corupcion, pa esaki conta pa Aruba tambe den su totalidad.

E meta final di tur e proyectonan aki ta pa cada ciudadano tin confiansa bek den su gobierno. Gabinete Wever-Croes no a yega asina leu di logra tur esaki, pero ta riba e bon caminda. Hendenan ta papia di dje y ta pone atencion. E caminda di bida ta duna integridad na esun cu ta uni su mes cu integridad. E caminda di bida ta duna fracaso na esun cu ta uni su mes cu fracaso”, Prome Minister a bisa pa finalisa su discurso den Parlamento pa trata integridad.

Comments

comments