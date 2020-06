Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Ley pa redobla castigo pa pedofiel por wordo trata mas tarda otro siman

Durante conferencia di prensa di Gobierno Premier Evelyn Wever-Croes a contesta un pregunta di prensa relaciona cu e discusion contra Zwarte Piet. Esaki a lanta e pregunta cerca algun hende dicon no a pone prioridad na e leynan contra abuso di mucha. Premier a indica cu e dos temanan aki no tin nada di haber cu otro.

E ley pa redobla castigo pa pedofilnan ta na Parlamento y ta wardando e contestanan di Gobierno. E contestanan ta bayendo Parlamento e siman aki y e ley por wordo trata e siman aki of otro siman.

Pa loke ta trata e discusion tocante Zwarte Piet, Minister Xiomara Maduro a haci algun anuncio pa cu celebracionnan cultural, entre otro e celebracion di Sinterklaas y e decision di Gobierno cu e fiesta aki por continua, pero e Pietnan no por uza schmink preto riba nan cara.

Gobierno a tuma e decision aki despues cu a scucha e peticion di un grupo den nos comunidad pa cual e color di e Pietnan tabata un peso cu tabata causa dolor y tabata tin un caracter discriminatorio.

Gobierno ta scucha dolornan den comunidad y Gabinete Wever-Croes ta para contra discriminacion. A pone tur interes den balansa, esnan pro y esnan contr y a tuma e decision cu e celebracion di Sinterklaas y su Pietnan por continua contal cu no uza schmink preto pa e Pietnan.

Mientras ta sigui traha pa e ley cu ta redobla castigo di pedofilnan, cu urgencia.

