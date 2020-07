Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Kico ta e plan di maneho di gobierno y cua ta bay ta e motibonan pa escala

Prome Minister Evelyn Wever-Croes, durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba diaranson anochi, a indica cu e maneho di Gobierno pa cu Covid te ainda ta bayendo segun plan y a splica con e plan aki ta hinca den otro y kico ta bay ta e motibonan pa escala. Hopi ta e preguntanan cu ta wordo ricibi for di ciudadanonan preocupa awo cu tin 14 hende positivo caba.

Hopi hende ta puntra si Aruba ta bay den shelter in place of toque de queda of lo cera nos frontera bek. Riba e preguntanan aki, Prome Minister a duna di conoce cu esakinan no ta bay ta e caso pasobra nos ta bon prepara pa e di dos parti di e crisis mescos nos tawata bon prepara den e prome parti.

“Nos a siña hopi den e prome parti y e conocemento aki nos ta aplicando awor den e di dos parti. Tur cos ta bayendo segun plan y nos tin un plan di escala. Esey kiermeen cu ta depende di cierto factornan, nos lo escala y tuma medidanan extra si tin mester”.

Na e momentonan aki tur e 14 caso activo ta importa. Esaki kiermeen cu no tin caso di transmision local. Ora ta caso importa so, ta un indicacion cu nos ta bayendo ok. Na momento cu haña caso di transmision local, cual por bien pasa dentro di e siguiente simannan, Prome Minister a duna di conoce cu lo bay over na escala medidanan obligatorio.

Un ehempel den e caso aki ta cu lo bay pone mas enfasis riba e uzo di ‘mondkapjes’. Awor caba ta recomenda ‘mondkapje’ den transporte publico ya cu ta dificil eynan pa mantene e distancia di 1.5 meter.

Un otro escalacion den e caso cu haya casonan di transmision local, ta pa pone mas atencion na esnan mas vulnerabel pa cu e virus aki. Uzo di ‘mondkapje’ lo bira obligatorio pa asina protaha e ciudadanonan aki mas. Esnan den e grupo vulnerabel ta esnan di edad riba 60 aña y esnan cu tin malesa y problema di salud.

Un otro ehempel na unda uzo di ‘mondkapje’ lo wordo recomenda den caso di transmision local, lo ta den luganan cera, por ehempel na trabou, supermercado, tiendanan, iglesianan entre otro.

Un otro aspecto cu lo tene cuenta cu ne prome cu dicidi si lo escala, ta e capacidad di e unidad di cuido intensivo pa motibo cu tin capacidad limita y nos tin cu atende cu nos propio hendenan cu pa otro motibo mester haña atencion den cuido intensivo.

“Mi ta enfatisa cu na e momento aki nos no ta ey ainda ya cu ta caso importa so tin. Y ta bayendo bon den e maneho cu tin pa casonan importa. Pero na momento cu yega na transmision local, e ora lo pone atencion na e tema di ‘mondkapjes’. Te ainda basa riba e dos elementonan aki, nos ta bayendo bon”, Prome Minister a duna di conoce.

