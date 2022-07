Den e ultimo dianan, politiconan oponente especialmente, ta pidi claridad riba e investigacion cu ta wordo haci na Arubahuis. Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa un biaha mas, manera cu ya el a anuncia desde luna pasa caba, na e momento cu a bin na su conocemento cu tin algun cos cu no lo ta bayendo bon na Arubahuis, el mes, como e minister encarga cu Arubahuis, a pidi Centrale Accountantsdienst (CAD) pa haci un investigacion. E investigacion aki a cana su caminda. Mas instancia a wordo involvi den e investigacion. Pero, principalmente, kier a mira kico ta loke cu no a bay bon pa coregi esakinan inmediatamente.

Prome Minister a duna di conoce cu e investigacion ta den su fase final hunto cu tur su consehonan cu Gobierno mester haya riba locual cu a bay malo, loke cu mester wordo coregi, y ken mester wordo teni responsabel. Na e momento aki, e procedura aki no a caba ainda. “Como Minister encarga cu Arubahuis, ainda ami no a haya e conseho final di e investigacion. Y mientras cu esaki no ta cla, no ta prudente ni responsabel pa papia y duna informacion tocante e investigacion.

“Manera cu mi a bisa semper, ken cu haci algo cu no ta bon, e mester carga su responsabilidad. Y no ta asina manera cu oponentenan ta insinua cu ami no kier papia di e rapport pasobra mi kier pone man na cabes di coleganan di partido. Esaki ta leu di ta berdad. Pero si mi bay papia aworaki di e investigacion, cu mi no a haya e conseho final ainda, mi por daña e investigacion den tal grado cu despues oposicion ta bolbe tira den mi cara cu mi a perhudica of mi a yuda hende.

Mi ta pidi, ban duna tempo tempo. E ta un investigacion cu ta wordo tuma hopi na serio. Tur esnan cu ta haciendo e investigacion ta dedicando hopi tempo na esaki. Y asina cu e investigacion y e rapport ta full cla, y mi haya tur conseho, mi lo informa Parlamento di tur loke cu a pasa y lo pasa principalmente pa evita pa cualkier cos cana robes den futuro.

Mi ta comprende cu oponentenan politico tin interes den esaki. Mi ta comprende cu tin mas hende cu tin interes den esaki. Gobierno sigur lo duna e transparencia necesario. Mi mes ta esun cu a cuminsa e investigacion aki, y mi mes lo ta esun cu lo duna transparencia un biaha mas y lo informa e resultado di e investigacion ora cu e keda cla. Mi ta pidi pa nos tur carga pasenshi. Hunto nos tin pa hiba e pais aki padilanti. Si tin cosnan cu a cana robes, nos lo coregi nan”, Prome Minsiter Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.