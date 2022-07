Premier Evelyn Wever-Croes ta informa cu e proceso encuanto e investigacion di Arubahuis no ta finalisa ainda. Y den e fase aki Minister President a wordo recomenda pa no duna informacion, pasobra si duna informacion, por perhudica e investigacion.

Manera ta conoci ta Premier Evelyn Wever-Croes mes a pidi Centrale Accountantsdienst (CAD) pa haci investigacion ora el’a wordo informa cu por tin asuntonan administrativo di Arubahuis cu no a cana manera mester ta. A amplia e investigacion durante ultimo lunanan, y mesora a cuminsa introduci e cambionan necesario pa tin claridad den e asunto.

Aworaki e investigacion ta andando ainda. Ora e ta cla Gobierno lo duna mas informacion y por comenta mas di e contenido di e investigacion.

“Mi ta compronde cu parlamentarionan tin hopi interes den e caso aki. Ami tambe. Pero mi no kier pa nada bay malo den e investigacion, y p’esey awor no ta prudente pa bisa nada pasobra no kier daña e investigacion. Asina cu e ta posibel, mi lo informa Parlamento di Aruba”, Premier Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

Arubahuis ta un instituto hopi importante pa Aruba. Arubahuis ta e representacion di Aruba na Hulanda y na Europa. Pa e motibo aki tur atencion ta awor riba e reorganisacion di Arubahuis pa converti e instituto den un organisacion moderno pa cumpli cu e demanda di informacion y servicio den nos comunidad.