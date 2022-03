Prome Minister Evelyn Wever-Croes ultimo dianan ta blanco di critica pa motibo di suspension di un empleado Publico na Parlamento. Prome Minister ta reacciona y duna aclariacion di e situacion aki.

“Normalmente mi no ta reacciona riba casonan asina. Pero mi ta mira cu politiconan oponente ta purba hinca e tema aki den un direccion politico. Y p’esey mester duna aclareacion.

Ami como minister encarga cu entre otro asuntonan di personal y cu e organisacion di Parlamento, a wordo acerca pa Griffier di Parlamento pa mi firma un carta di suspension di un empleado di Parlamento.

Ta trata di un procedura standard cu Departamento di Recurso Humano ta encamina ora cuminsa un investigacion a base di un keho cu nan ricibi. Prome cu mi wordo acerca cu un peticion asina, ya e departamento a hasi un investigacion caba, pues nan ta conclui cu no ta algo sin base. Den casonan asina como minister, ami nunca ta nenga, ni maske ta hende cu mi conoce bon, manera den e caso aki.

Awor investigacion ta andando y si no haya nada mas, e suspension ta wordo kita y lo tuma un decision si e keho entrega lo conduci na un sancion disciplinario of no. Si e no conduci na un sancion disciplinario, e persona ta haya un carta den cual ta confirma esey y e persona por bolbe na trabou.

Mi kier remarca cu ta hopi importante pa tur empleado publico tin un posicion politicamente neutral den nan trabou. Sea cu bo ta na fabor di gobierno of no, na pia di trabou no ta permiti pa haci cosnan politico pa ningun partido politico cu ekipo di trabou. Mucho menos si e no ta parti di e definicion di bo funcion. Esaki ta algo cu tur empleado publico ta suppose di sa.

Ami como minister ta haya mi varios biaha cu casonan asina, y cu ami mester tuma e decision fastioso di suspende un persona. Pero esey ta parti di mi trabou. Si di berdad nos kier un Aruba integro, nos mester stop di cuestiona ora departamentonan di gobierno tuma accion pa frena cosnan cu no ta bon den gobierno. Si cada biaha mester tene cuenta cu ken conoce ken, nunca nos ta libra nos pais di corupcion. Y si e persona no a haci nada, e no tin nada di teme, indudablemente e lo sali liber di tur acusacion.

Integridad ta algo cu bo tin of bo no tin. Y si bo tin integridad bo mester actua, irespecto si ta hende muhe of si ta hende homber. Irespecto si ta bo propio famia of colega di bo propio partido. Si bo NO actua, e ora abo mes ta e problema.

Como Minister ami semper a asumi mi responsabilidad. Mi no ta minister pa hunga popular, mi ta minister pa haci lo corecto. Y si mi no actua, mi ta aproba actuacion no corecto y mi ta bira mescos cu nan”.

Comments

comments