Diamars na Cas di Cultura a tuma luga e anuncia inicio di ‘lespakket’ tocante traficacion di hende pa scolnan secundario. Ta crucial pa hobennan studiante ta alerta pa señalnan di posibel traficacion y/of contrabanda di hende sea pa nan mes of esnan cerca di nan. Esaki ta conta pa studiantenan cu ta bayendo scol actualmente y cu den e proximo añanan, tin e intencion di continua nan estudio avansa den exterior. Leu for di cas y den un ambito no familiar, ta crea cierto vulnerabilidad y pesey ta importante pa e hobennan aki ta na altura di e indicadornan.

E uzo di tecnologia tambe ta hunga un rol importante den esaki ya cu e por wordo uza negativamente pa acerca hobennan den un manera anonimo of cu identidad falso. Tecnologia tin su partinan peligroso tambe y pesey ta importante pa tin e conocemento di e indicadornan di traficacion di hende, pa por reconocenan di biaha.

Un efecto di e pandemia ta e factor di isolacion social, como cu tur hende a mester a keda paden. Gran mayoria di comunicacion, inlcuyendo lesnan di scol y reunion di trabou a tuma luga via internet. Hobennan tabata pasa mas tempo riba internet y aki ta caminda identidadnan falso por keda crea y ta duna oportunidad di crea relacionnan no mucho positivo. Te ora cu ta laat y e hoven ta sinti cu e ta den gara di e persona scondi tras di e “fake profile”, cual ta haci dificil pa por busca ayuda. Pesey conscientisacion riba e indicadornan ta importante.

E lespakket ta un prome paso den crea mas conscientisacion cerca nos hoben studiantenan. Haciendo uzo di e informacion inclui den e pakete, lo stimula debatenan sano riba e topico aki y asina crea e conocemento necesario pa atende cu e problematica, den un ambiente educativo.

Prome Minister Wever – Croes ta haci apelacion na un y tur pa ta alerto y tuma accion ora cu ripara algo cu no ta bon. Desde awo, pa medio di e lespakket aki, studiantenan tin un punto di contacto na scol tambe na unda por comunica nan sospecho y /of preocupacion mas facil.

“Ban huntu yuda proteha nos hobennan. Nos ta conta cu boso colaboracion den esaki. Habri bo wowo paso traficacion y