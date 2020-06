Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Hulanda ta pone condicion inespera riba Aruba

Premier Evelyn Wever-Croes durante conferencia di prensa dialuna mainta, a elabora riba e condicionnan cu Hulanda ta impone riba Aruba pa por duna e suma cu Aruba mester pa lunanan juli, augustus y september, e asina yama 3e tranche, cu ta wordo trata den Conseho di Minister di Reino (RMR) diabierna awor, 3 di juli.

ARUBA A CUMPLI CU TUR CONDICION.

Caft, den nan conseho na RMR, a raporta cu Aruba ta cumpli cu tur condicion y pues Caft ta aproba pa RMR duna Aruba e 3e tranche di financiamento. E suma aproba ta 204 miyon florin, cu ta cubri: (1) necesidad financiero di Gobierno pa juli, augustus y september, pa paga gasto, salario, fondo di AOV, APFA y AZV y FASE; (2) subsidio di salario pa juli, augustus y september.

Den e suma Caft a saca afo dos componente: (1) AZV 5 miyon florin pa luna (total 15 miyon florin) pasobra Aruba mester corta esey segun condicionnan anterior caba; (2) inversion di 40 miyon florin, pasobra Caft kier mira mas precies con e placa ey di inversion lo sirbi e reactivacion di nos economia.

Condicion # 1: Entidad nobo pa maneha e fiansanan den futuro

Den e carta di dia 18 mei ultimo, den cual a duna e aprobacion di e fiansa di 2e tranche, RMR a pone como condicion pa e 3e tranche pa Aruba, cu mester bin un entidad cu lo ricibi e fondonan den futuro, y cu lo tene supervision con e fondonan ta wordo uza. Gobierno di Aruba a pidi mas informacion riba e entidad ey varios biaha, y diahuebs ultimo a wordo priminti cu lo manda esaki dialuna 29 juni, pues apenas 4 dia prome cu RMR. Esaki, te momento cu Prome Minister a informa den Conferencia di Prensa dialuna mainta, no a wordo ricibi.

Condicion # 2: Rijkswet Financieel Toezicht

Secretario di estado Raymond Knops a yama Premier Evelyn Wever-Croes diadomingo, pa informa cu pa Aruba sorpresivamente tin un di dos condicion: “Instemmen met toetreding tot de RFT”. Sin duna mucho splicacion y hustificacion, Hulanda kier pa e supervision financiero pa Aruba no tuma luga mas door di Caft, pero door di Cft, cu un miembro di Aruba acerca y cu e ley riba cual nan ta eherce e supervision ta e ley di Reino “Rijkswet Financieel Toezicht” (RFT). E ley di reino no por wordo imponi, Aruba mester bay di acuerdo prome, pasobra e ta un ley di consensus. Pero si no acepta e condicion aki, Aruba lo no haya e fiansa asina necesario fin di e siman aki.

Loke Hulanda kier ta pa Gobierno di Aruba, prome cu 3 di juli, diabierna awor, indica si ta bay di acuerdo cu ne.

KICO ESAKI KIERMEN PA ARUBA?

Esaki ta trece cu ne cu Aruba di awor en adelante lo por presta na 0%, pa inversion di capital, zachte lening pues, sinembargo e supervision ta bay ta ancra den e ley di Reino, y Aruba mes no por cambi’e ora ta sinti necesidad.

“Mi a contesta sr. Knops cu mi ta di opinion cu e condicion aki, 4 dia prome cu e deadline, no ta na su luga. Un decision asina grandi nos Gobierno so no por tuma. Ademas, dicon si Aruba ta e unico pais cu a demostra responsabilidad financiero, bou un Caft, nan kier saca nos di Caft y hinca nos den un Cft y RFT cu a prueba di ta un fracaso. Pasobra ni Cft ni RFT por a maneha e finansas di Corsou y St. Maarten. Ta prueba cu ta e regimen estricto y ilogico di Cft a forsa Corsou y St. Maarten caminda cu nan ta y a kibra nan economia, forsando nan tuma medidanan drastico.

Berdad den pasado na Aruba e gobierno anterior a maneha nos finasas na forma pesimo, pero nos Gobierno a demostra den poco tempo, bou supervision di Caft, cu nos a transforma un deficit di 400 miyon den un surplus di 40 miyon. Sinembargo e no tabata tin oido pa esaki y a keda riba su punto: sea nos ta acepta e RFT y haya e fiansa asina necesario pa e siguiente 3 lunanan, of nos no ta acept’e, y nos no ta haya e fiansa. Mi mester bisa acerca cu Aruba na e momento aki ainda no ta mira un otro caminda di unda pa haya e placa aki presta. Awe nos a ricibi mas detayes di e entidad, y pa diabierna den RMR nos Minister Plenipotenciario mester indica si e ta bay di acuerdo cu (1) entiteit y (2) RFT. Den e siguiente dianan lo nos duna mas informacion al respecto.

E tema aki no ta un tema cu nos Gobierno so por tuma decision. Mi lo cuminsa e ronda di consulta mesora cu tur gremio y cu Parlamento prome cu nos duna un contesta.

Personalmente mi ta lamenta y mi ta rechasa e actitud aki di Hulanda, cu ta mira cu nos pais a wordo kibra pa e crisis di Covid, pero mi ta sigura cada ciudadano di nos pais, cu nos lo no permiti ni Hulanda, ni ningun otro poder kibra nos. Dios ta grandi y mi tin tur fe y confiansa cu nos ta sali afo di esaki, y mas fuerte” Premier Evelyn Wever-Croes a finalisa bisando.

Comments

comments