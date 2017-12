Prome Minister Evelyn Wever-Croes: “Hiba ekipo cu no ta di bo, ta fout”

Prome Minister Evelyn-Wever-Croes, durante un rueda di prensa di Gobierno di Aruba, a elabora riba e criticanan den e ultimo dianan tocante e ekiponan di gobierno cu ta suposse di ta den Bestuurskantoor sinembargo durante e traspaso di gobernacion no a entrega e ekiponan aki cu ta propiedad di gobierno por lo tanto propiedad di pais Aruba.

Prome Minister ta bisa cu ora nos papia di e tema di ekiponan di gobierno cu a desaparece for di Bestuurskantoor, nos mester pone emocionnan un banda y wak kico ta e escencia di e caso aki. E escencia ta cu gobierno a cumpra e ekiponan aki pa media di gobierno y e berdad ta cu e ekiponan aki no tey mas.

E mandatario a duna di conoce cu te hasta e miembronan di prensa cu tin costumber di bin conferencianan di Gobierno, a señala na tanto Gobierno como den medionan di comunicacion, cu enberdad tabatin ekiponan sofistica durante e temporada di e gobierno anterior. Pruebanan cu tin ta cu e ekiponan aki a wordo cumpra cu placa di pueblo y cu e ekiponan aki no tey mas.

E problema aki no a cuminsa cu e persona cu a wordo deteni. Ta for di principio di e gobernacion aki, ekiponan a wordo busca cerca diferente otro personanan cu a bay cu camaranan y otro ekiponan. Despues cu a resulta cu ta falta diferente otro ekipo, Gobierno di Aruba a entrega keho. No a entrega keho contra un persona en particular. Keho a wordo entrega cu ekiponan cu mester ta den Bestuurskantoor, no tey.

Prome Minister a clarifica cu e hecho cu Cuerpo policial y Ministerio Publico a haci nan trabou di investiga y detene personanan cu tabata traha di cerca di e gobierno anterior, esey ta deber y derecho di e profecionalnan di Cuerpo Policial y Ministerio Publico.

E asunto aki no por wordo tuma emocionalmente pero e pueblo completo mester rechasa e hecho cu aparatonan a desaparece for di Bestuurskantoor y esaki no ta corecto. Si gobierno a paga pa ekiponan y otro hendenan a bay cu nan, esaki ta fout. Tuma algo cu no ta pertenece na bo, ta un hecho incorecto.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta sigura e pueblo aki cu esaki ta un gobierno cu a bisa cu lo bin bek cu ordo y respet. Y si cualkier ambtenaar a mishi y bay cu cos cu no ta di nan, y a wordo investiga, e mesun regla aki ta conta pa tur hende y ta pa e motibo aki a entrega keho tambe y a haci apelacion pa esnan cu por tin ekiponan di gobierno na nan cas, pa nan trece esakinan bek na unda cu nan ta pertenece. Y despues di e apelacion aki, varios persona a bin y entrega ekiponan bek. Hasta un ex coordinador di un cierto ex Minister ya a bin tres dia pa entrega ekiponan.

Tambe Prome Minister a ricibi un carta di abogado di un ex Minister cu dirpiente a corda cu el a hiba algun ekipo y ta bisa cu e ta dispuesto pa cumpra nan.

Intencion di Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta pa señala cu esaki no ta trata di persecucion politico ni tampoco ta un discucion emocional. Como Prome Minister responsabel di e gobierno aki, a entrega keho na esnan concerni. Nan tin e deber pa haci nan trabou awo.

Prome Minister ta bolbe pidi pa laga emocionnan un banda y wak e hechonan. E ekiponan aki mester bin bek pasobra nan ta pertenece na Gobierno. Un biaha mas Prome Minister ta haci un apelacion na tur esunnan cu a hiba of a wordo pidi pa warda e ekiponan aki na nan cas, pa tuma contacto cu Ministerio Publico pa asina por wak si ta trata di ekiponan perdi di Gobierno. Como un gobierno responsabel lo no bay tin miedo di wordo tilda di haci persecucion politico. E ekiponan aki ta di gobierno y nan mester bin bek pa gobierno.