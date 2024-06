Diahuebs mainta 20 di juni, durante e Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a elabora riba dos topico importante cu ta e indexering pa Fundacionnan y areglo di VUT.

Indexering pa Fundacionnan

Referiendo na e topico di Indexering pa Fundacionnan, Prome Minister a indica cu Gobierno a yega na un sistema di indexering pa trahadonan di fundacionan cu ta wordo subsidia pa Gobierno. Manera ta conoci tin un acuerdo caba cu empleadonan publico y enseñansa, pero esnan cu ta traha na un fundacion subsidia pa Gobierno no ta empleadonan publico.

Desde aña 2016, Gabinete Eman a bin cu e sistema di “output subsidie” pa e fundacionnan, cu consecuencia cu Gobierno no tabata tin control mas riba e aspecto di salario di e fundacionnan. Nan mes tabata maneha e salario di nan trahadonan. Esaki a trece cune, cu na momento cu bin un indexering pa empleadonan publico, esaki no tabata aplica pa nan.

Gobierno ta pone 2.8 miyon disponibel

Mirando e espacio financiero cu tin, Gobierno ta pone 2.8 miyon disponibel pa e indexering di trahadonan di fundacionnan. Pa cu esaki, cada fundacion mester haci un aplicacion pa bin na remarke pa por haya e suma necesario. Cada fundacionnan lo haya un carta di nan minister respectivo pa asina por haci nan aplicacion pa cu e suma cu nan tin mester, bou e condicion cu e placa mester bay pa e indexering di e trahadonan y no pa algo otro. E 2.8 miyon florin lo ta poni den e Presupuesto Supletorio 2024 cu nota di cambio, y esaki lo wordo trata otro siman den Parlamento. Esey ta e cambio den e Presupuesto 2024 unda ya caba tin e indexering di empleadonan publico y enseñansa, e aumento di reparatietoeslag di tur pensionado, y di esnan cu ta traha den sector priva cu ta gana menos di 2500fl, y e aumento di e uitkering pa e gehandicapten.

Deber di cada Fundacion

Prome Minister a indica cu e ayudo di Gobierno aki, ta solamente pa aña 2024. Entrante 2025 cada fundacion tin e deber pa percura pa tin e fondo disponibel pa paga cada trahado, manera ya ta e caso desde 2016.

Aprobacion Presupuesto Supletorio den Parlamento

Otro siman Parlamento di Aruba lo trata e Presupuesto Supletorio y e aprobacion di esaki ta hopi importante. Si aproba esaki empleadonan publico lo tin nan indexering manera a acorda cu nan. Esaki lo ta 11.7% di cual 6% ta wordo paga entrante juli 2024, y e adicional 5.7% ta wordo paga entrante 1 di januari 2025.

Aprecio y Reconocimento pa esfuersonan di cada trahado

Gobierno di Aruba ta reconoce y aprecia e esfuersonan di cada trahado durante e temponan dificil unda tawatin un perdida di poder di compra considerabel. Actualmente, Gobierno ta trahando duro pa crea espacio financiero pa por yuda esnan cu tin mas mester di dj’e.

“Mi kier recorda tur hende cu si Parlamento aproba e presupuesto supletorio 2024, empleadonan publico, di enseñansa, di fundacionnan, pensionadonan cu ta haya reparatietoeslag, esnan cu ta haya gehandicapten uitkering y trahadonan den sector priva cu ta gana menos di 2500 florin pa luna y ta haya reparatietoeslag, tur lo haya nan respectivo aumento entrante juli 2024. Mi ta gradici tur esnan cu a yuda nos crea e espacio financiero pa asina nos por yuda tur esnan cu tin mas mester di dje”, Prome Minister a expresa.