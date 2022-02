Ultimamente y tambe durante e reunion publico den Parlamento na unda cu e ley di Landsverordening Instelling Ministerie, LIM a wordo aproba, oposicion a vocifera cu Gobierno a aumenta e cantidad di minister den Gabinete Wever-Croes II. Prome Minister Evelyn Wever-Croes a coregi esaki den varios ocacion y tambe durante e reunion publico den Parlamento diahuebs ultimo.

“Ta parce AVP y parlamentarionan aki di oposicion no ta biba na Aruba pa bisa algo asina. Gabinete Wever-Croes II a bin di un gobierno di 8 minister esta Gabinete Wever-Croes I y nos ta den un gobierno di 8 minister, esta Gabinete Wever-Croes II”, Prome Minister a duna di conoce.

Den tur documento cu ta conoci pa Parlamento, por haya e informacion aki documenta, Gabinete Wever-Croes I y II a y ta consisti di 8 minister. Ningun momento a contempla pa bay na mas minister apesar cu Aruba ta pasando den momentonan di mas dificil den nos historia politico pa motibo di un pandemia y trabounan cu esaki ta bira hopi mas y hopi mas dificil tambe. Un situacion cu sigur lo mester mas minister pa traha pa e pueblo aki. Sinemargo, esaki no tawata den plan di Gabinete Wever-Croes II y a mantene gobernacion na 8 minister.

E insistencia di AVP pa bisa cu Gabinete Wever-Croes II a aumenta cantidad di minister, ta algo no comprendibel pasobra esaki no ta aparece den ningun documento den Parlamento y niun otro caminda. Durante Gabinete Wever-Croes I, na october 2020, señora Marisol Lopez-Tromp a wordo retira di su trabou como minister despues di un problema den Parlamento. Su fraccion a bisa cu nan no lo sostene mas. Y un minister cu no tin sosten di su fraccion, no por keda minister.

“Mi no por a hacie un minister di MEP pasobra e no tabata riba lista di MEP. Mi a yame pa nos papia, e no kier a papia di e topico y a keda core pa mi 3 dia largo. E ora Conseho di Minister a dicidi cu lo retire”.

Gabinete Wever-Croes II a keda na 8 ministerio y Prome Minister a tuma over e trabounan di e ministerio cu a resorta bou di señora Lopez-Tromp temporalmente mientras cu pronto lo mester a bin un gobierno nobo. Un cargo cu porcierto ta hopi pisa y complica.

“Na e momento ey temporalmente mi a tuma e cartera di señora Lopez-Tromp over pero sinceramente e no ta algo cu ta recomendabel pasobra e ta un cartera pisa. Pero cu un minister a wordo retira den Gabinete Wever-Croes I, no kiermeen cu den Gabinete Wever-Croes II a aumenta minister. Ambos Gabinete Wever-Croes I y II a y ta goberna cu 8 minister apesar cu e trabounan ta hopi mas pisa y mas grandi aworaki”, Prome Minister a enfatisa.

Prome Minister a expresa na henter oposicion politico y a conseha nan cu si realmente nan ta preocupa pa e pueblo di Aruba, anto oposicion mester ta hibando e discucion di cuanto mas hende Gobierno mester pa haci e trabou asina grandi cu tin pa haci den un tempo asina dificil pa e pueblo aki.

“E trabou y responsabilidad ta enormemente grandi pero ta Dios so sa pakiko a toca nos, Gabinete Wever-Croes como gobernantenan y como parlamentarionan pa ta na timon di e pais aki na e momentonan aki. E ta un responsabilidad cu nos ta tuma cu determinacion y curashi y nos lo percura pa haci esaki exitoso”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.

