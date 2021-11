Dialuna mainta 22 di november Gobierno di Aruba a reuni cu lidernan sindical y comercial pa trata e tema di e situacion financiero di Aruba, recorte di 12.6% y update di Landspakket. Banda di un presentacion, esnan presente tambe tabatin oportunidad pa haci pregunta. Prome Minister Evelyn Wever – Croes a enfatisa cu ta den man di Hulanda pa tuma e decision di kico por haci tocante e recorte di 12.6%. Gobierno, mescos cu sindicatonan, ta desea pa E 12.6 % pasa pa pasado, pero mester warda contesta di Hulanda.

Na e momento aki Aruba su recuperacion economico ta cogiendo forsa y nos ta na un etapa crucial. Mas aerolinea y mas turista ta hayando confiansa den Aruba y si tur cos sigui asina nos lo cera aña cu un recuperacion di nos turismo di 73%. Pa otro aña si cos sigui manera cu e barco cu yama Aruba ta nabegando, por alcansa 100% di recuperacion di nos turismo den e prome mita di 2022. Despues di un tempo lo logra alcansa e nivel di crecemento economico/GDP manera e tabata prome cu e pandemia. Y despues di un tempo por logra mira entradanan pa Gobierno na nivelnan manera cu tabata prome cu pandemia.

Prome Minsiter a duna di conoce cu Gobierno a ricibi hopi menasa y critica. Pero ta reconoce tambe cu sin cooperacion pa yuda baha gasto di Gobierno, lo no a haya e confiansa rapido di Hulanda pa fia loke mester a fia. E fiansa tabata necesario pa henter e pais sigui draai, pa yuda esnan mas afecta den nos comunidad y comercio pa nan tene mas hende cu ta posibel na trabou.

Premier a accentua cu e sacrificio aki di nos tur, e solidaridad colectivo di empleadonan di gobierno y companianan ta algo historico y den circumstancianan nunca antes experiencia. E ta algo cu nos mester keda recorda pa semper como pais. Pues hunto uni y haciendo sacrificio, nos a logra stabilisa e riesgonan financiero, economico, social y di salud. Ta asina a logra cu Aruba por a traha su fundeshi pa recupercion.

‘Awe e circumstancianan no ta ideal ainda. E unico forsa pa mantene e barco cu yama Aruba pa sigui nabega den olanan halto y den direccion corecto, ta nos forsa di union y solidaridad. Nos por mira con den otro paisnan, especialmente paisnan mas grandi cu nos, esaki ta dificil pa logra’, Prome Minister a remarca.

Prome Minister a enfatisa: “Ta sumamente importante awor ainda pa ayudo di Hulanda continua, y si mester tuma decision dificil un biaha mas, lo tume, semper pa proteha e bienestar general di nos comunidad. Den e etapa crucial aki ta solamente si e recuperacion sigui, nos ta logra stabilisa nos situacion financiero pa responde na e exigencianan di Hulanda y despues pa nos normalisa.

Si awor pone na peliger e recuperacion cu instabilidad, e barco cu yama Aruba tin chens cu e no por sali di e olanan bruto y e no ta yega su destino. Pero mi tin confiansa cu den e reunion lidernan sindical y comercial, nos lo logra comprension y cooperacion solidario pa uni nos pa conserva e progreso cu nos ta logrando te cu awor”.

E total cu a presta di Hulanda te cu awo ta 900 miyon y 177 miyon adicional pa por a paga debe y ta calcula cu mester 300 miyon mas den e 6 lunanan nos dilanti. Esaki ta pone e total cu Pais Aruba lo fia di Hualnda na 1377 miyon florin.

Prome Minister a duna di conoce cu 22 di october a haci peticion na Hulanda pa limita e recorte na mita, di 12.6%, pa 6,3% na 2022. E ultimo notificacion cu Gobierno a ricibi tabata siman pasa diamars indicando cu e peticion ta na CAFT y Gobierno ta pendiente di nan contesta. Gobierno a spera e contesta prome cu 26 di november pero esaki no ta e caso mas y probablemente, segun Prome Minister, e contesta lo drenta pa e siguiente Conseho di Minister di Reino cu ta 17 di december. Unabes ricibi contesta, Gobierno lo informa sindicatonan di esaki.

Terminando Prome Minister a bisa: ‘Mi ta propone pa nos warda riba esey trankil y mantene nos mes calma, pasobra e decision no ta den Gobierno di Aruba su man. Ta importante pa tur gremio sa cu locual cu Gobierno kier ta pa e recorte pasa pa pasado y pa cada empleado publico y semi publico por haya locual cu e ta traha pe y locual cu e merece di haya.

