Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Gobierno di Aruba ya caba ta den negosacionnan cu Hulanda

Den conferencia na prensa extraordinario di Gobierno di Aruba diabierna mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a informa tocante e reunion di Conseho di Minister di Reino cu a tuma luga diabierna mainta na Den Haag.

Contrario na loke hopi a pensa, Aruba no tawata oficialmente riba agenda di e reunion aki pasobra Aruba tawata den negociacion caba cu Hulanda prome cu e reunion aki y ta sigui den negociacion cu Hulanda. E reunion tawata mas dirigi riba Corsou y St. Maarten sinembarto Minister Plenipotenciario na Hulanda Guillfred Besaril a tuma e oportunidad pa trece dianti con ta bayendo cu e negociacionnan y e sentimentonan cu ta biba aki na Aruba.

Prome Minister a indica cu na Hulanda, Gobierno di Aruba ta hañando hopi elogio principalmente pasobra Aruba si a cumpli cu tur e condicionnan cu a wordo stipula pa haña fondonan pa e di dos y di tres tranche. Pa loke ta trata e consehonanan di CAFT, Aruba tawata den cumplimento y pa di dos pasobra Gobierno di Aruba a scoge e caminda di dialogo y negociacion pa purba sali di e impase aki.

“Nos ta negociando pa mas di un luna caba a base di e puntonan cu nos ta mira den e condicionnan cu huridico y financieramente nos mester negocia pasobra nan no ta aceptabel pero tambe nos ta teniendo cuenta cu e feedback y e preocupacionnan cu ta biba den comunidad”.

Prome Minister a duna di conoce cu e negosacionnan a avansa desde e prome dia riba varios preocupacion cu tawata tin y cu a wordo treci padilanti door di diferente gremio y Parlamento. Gobierno ta satisfecho cu loke a logra te awor pero, segun Prome Minister:

“Nos no ta cla ainda pasobra ainda tin puntonan riba papel cu nos no por acepta. Tin algun di e condicionnan cu ta mina e autonomia di e Gobierno di Aruba, mina e autonomia di Parlamento y eseynan ta cosnan cu nos no por acepta. Riba e puntonan aki nos ta negociando y ta avansando caba.

Mi kier garantisa e pueblo di Aruba, cu nos no ta bay acepta un pakete cu ta bay mina e autonomia y e lucha sagrado cu e pueblo aki a hiba pa yega na e Status Aparte. Mi ta un di e personanan cu ta un fiel creyente cu ta danki na nos status aparte nos a desaroya nos pais manera nos a desaroy’e.

E status aparte a haci nos diferente, e la cambia nos DNA y siña nos ta luchado y ta hendenan cu ta innova. Nos no ta hendenan cu ta keda haci mescos pero ta busca pa haci’e miho. Nos ta hende creativo cu ta bin cu solucionnan y nos ta kere den nos pais y stima nos pais. Esakinan ta caracteristica cu ami ta desea pa wak den nos future generacion pues ami no lo ta participle pa kibra esaki den e DNA, den e weso di lomba di nos comunidad.

Pero di otro banda nos mester tene na cuenta tambe cu nos no ta bay pone na peliger e bienestar di nos ciudadanonan cu di aworaki caba ta lucha pa yega na fin di luna y cubri nan gastonan. Nos no ta bay pone na riesgo e miles y miles di tata y mama di famianan cu ta den riesgo di perde nan trabou of entrada pa via di Covid.

Nos mester habri wowo pa e realidad aki. Pues nos ta buscando un alternativa entre mantene nos autonomia y percura cu nos mama y tatanan di famia por pone pan riba mesa pa nan yiunan pasobra nos no kier pueblo den hamber y den pobresa.

Con nos ta bay logra esaki? Nos ta kere cu e yabi ta creando un economia fuerte y resiliente cu por wanta cualkier shock den futuro. Ora bo tin un economia fuerte, bo ta crea un Aruba mas fuerte y un autonomia mas fuerte”.

