Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Gobierno di Aruba ta firma acuerdo cu compania di tecnologia di estonia pa cuminsa cu e proyecto innovativo: conexion

Minister President Evelyn Wever-Croes hunto cu Ministernan Andin Bikker y Dangui Oduber a reuni pa firma un contracto cu e compania di Estonia, Cybernetica A.S.

E contracto ta marca e comienso di e proyecto piloto importante di e interoperability platform yama Conexion cu lo tin un duracion di 5 luna. Cybernetica, un compania di Estonia, lo implementa e plataforma di interoperabilidad pa pais Aruba den colaboracion cu departamentonan di Gobierno. Cybernetica a traha e plataforma innovativo y exitoso pa Gobierno di Estonia.

E proyecto piloto Conexion lo crea un base tecnologico pa Gobierno di Aruba pa asina por ofrece servicionan moderno y digital na e publico di Aruba. Den futuro e ciudadano lo por tin acceso na mayoria di e servicionan di gobierno na un manera sigur via nan telefon celular (entre otro). Aparte di crea un miho experiencia pa e ciudadano, Conexion lo trece beneficionan grandi pa departamentonan di Gobierno, y pa sector priva, pero tambe lo habri porta pa programanan y inversionnan nobo pa Aruba. Conexion lo posiciona Aruba como un di e poco paisnan lider rond di mundo cu ta implementando solucionnan di e-Government.

“E proyecto aki ta sumamente importante pa desaroyo y progreso di Aruba. e-Government ta un pilar central den e masterplan di recuperacion y resiliencia ‘Reposicionando e Rumbo di Nos Pais’, e ta e comienso di un transformacion total di e manera di traha den gobierno y lo crea un base solido pa reforma structural di sector publico” – Minister President Evelyn Wever-Croes.

Riho Kurg, Vice-presidente di Data Exchange na Cybernetica a bisa cu e compania ta sumamente contento pa por cuminsa traha riba e prome fase di e proyecto cu Gobierno di Aruba. E proyecto lo establece e fundeshi nacional pa e digitalisacion di servicionan di Gobierno.

“Cybernetica will not only be providing the technological solution for a scalable and secure data exchange, we will also be supporting with advisory to assess the technical and legislative situation, stakeholders, and propose the design of the first interoperability services. Secure data exchange is the backbone of digital transformation that allows any future digital services to be easily designed with security and trust in mind,” Kurg a bisa.

