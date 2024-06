Mirando e sucedidonan ultimo dianan relaciona cu un creche specifico na unda a tuma luga abuso contra criaturanan indefenso, Prome Minister Evelyn Wever-Croes kier a bin dilanti pa expresa su disgusto y sentimento pa cu e actonan baho asina, cometi contra esnan mas vulnerabel, cu ta nos muchanan. El a indica cu proteccion di nos muchanan semper tabata y ta un prioridad di gobierno y cu Gabinete Wever-Croes lo sigui traha na purba combati e tipo di abusonan aki.



Desde inicio di gobernacion di Gabinete Wever-Croes gobierno a haci tur loke tabata na nan alcanse pa purba yuda na preveni e abuso contra nos muchanan.Gobierno a traha/cambia leynan y proceduranan pa percura pa haci e castigo pa cu e acto aki mas severo. Na 2020, gobierno a hisa e castigo na e maximo.A purba traha riba prevencion y educacion cu ta hopi importante pa yuda preveni. A bin cu ley di creche, ley di proteccion di mucha y hoben, ouderenplan.A pone mas atencion na e veld social biniendo cu e Codigo di Proteccion, “Signs of SafetyA firma MOU’s pa cuido di victimaA construi e Family Justice CenterNa 2021 institui e departamento di mucha y hobenA institui FACT team Kind en Jeugd Sociaal Psychiatrische Dienst

Desde aña 2019, Bureau Sostenemi ta e punto central, e asina yama Advies y Meldpunt (AMK), pa raporta maltrato di mucha. Segun nan cifranan, pa aña tin alrededor di 400 caso di abuso contra nos muchanan, pero no tur ta trata di maltrato of abuso sexual pero si e dalmento di mucha ta pasa hopi na Aruba y ta wordo normalisa. E actonan aki no ta aceptabel ni pa gobierno ni pa comunidad en general, y p’esey lo sigui traha na enforsa e leynan di proteccion pa nos muchanan.

“Ta hopi importante pa mayornan cuminsa scucha y kere den nan yiunan. Na momento cu bo yiu bisabo cu nan no kier frecuenta cierto luga y/of persona ta bon pa pone atencion y cuminsa averigua e motibo tras di e comportacion aki. Proteccion di nos muchanan ta cuminsa na nos mes, na nos como mayor pa siña pone atencion na comportacion di nos yiunan, y mas importante cuminsa kere den nan. Gobierno por bin cu tur ley, pero si a nos mes no ta scucha nos criaturnanan, e problema ta bira mucho mas dificil pa combati. Ta solamente uni, nos por logra pa nos yiunan ta protehi contra esnan di menos bon intencion” Prome Minister a expresa.

Pa denuncia un caso di abuso di mucha of pa conseho por jama gratis: 588 1010 of email: [email protected].