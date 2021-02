Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Gastonan di personal reduci cu 48 miyon

Un di e tareanan di Premier Wever Croes ta encera e area di Organisacion Gubernamental, “Overheidszorg”. Organisacion Gubernamental ta encera e actividadnan/trabounan regular den cuadro di entre otro e “Beleidsplan Verlaging Personeelskosten” (BVP).

2020 a trece hopi reto inespera pero a pesar di esaki algun aspecto importante cu a wordo trata tabata esfuersonan pa mitiga cantidad di personanan nobo cu ta cuminsa traha pa Land Aruba, limita e reemplaso di trahadonan publico cu a, por ehempel baha cu pensioen, a reduci e cantidad di trahadonan publico cu tabata riba no activo, a atende cu e reto di trahadonan cu overtime y e problema di A.O. A base di e esfuersonan aki por bisa cu e tabatin resultado positivo pa e gastonan financiero.

Gastonan di personal a wordo reduci na aña 2020 di 475 miyon desde 1 januari 2020 te na 427 miyon na final di e aña (31 december 2020). Pues un reduccion di 48 miyon cu ta representa 10%.

Durante aña 2020 tabatin 63 beleidsadvies cu a wordo implementa. Tambe organisacion y control interno na Departamento di Recurso Humano (DRH) pa aumenta e calidad di servicio. Ademas a realisa diferente proyecto “E-government”, pa por digitalisa procesonan por medio di entre otro formularionan cu ciudadanonan por yena online.

Door di e reglanan di distanciamento fisico cu mester a wordo aplica durante 2020 a bin hopi cambio den e forma di traha. E tabata di suma importancia pa departamentonan modernisa nan forma di traha.

Pa locual ta trata personal, 142 persona a sali for di servicio di Land Aruba na aña 2020. 5% a fayece, 9% a wordo kita (disciplinair ontslag), 17% a bay a base di terminacion di nan contract, 17% a tuma VUT, 23% a yega edad di pensioen y 28% a retira riba nan mesun boluntad.

Pa loke ta e categoria di ambtenaarnan ‘no activo’, overtolligheidspoel, esaki ta un reto enorme cu a costa Gobierno un total di 7 miyon florin pa aña. Esakinan ta ambtenaarnan cu a wordo manda cas mientras nan tawata wordo paga. 82 ambtenaar tawata den e categoria aki. Gabinete Wever-Croes desde e principio di gobernacion no a acepta cu mester paga hende mientras nan no ta trahando siendo cu tin cu baha gasto di personal. Cu e maneho di Gabinete Wever-Croes, a logra baha e pool aki te na 9. E deseo sigur di Gobierno ta cu esaki ta na 0.

Prome di januari 2020 e cantidad di ambtenaar ‘no activo’ tabata 27 y 31 di december 2020 el a baha na 18. Mientrastanto, den 2021, 9 persona a wordo coloca den e diferente taskforce di crisis team y pues a resta solamente 9 persona no activo den overtolligheidspool. Di e 9 personanan aki, 5 di nan ta dificil pa por haya un funcion pa coloca nan aden pa motibo di entre otro salud y edadnan cu ta yegando edad di pensioen. Gobierno ta sigui purba aloca e otro 4 nan den un trabou of retira nan y asina logra tambe pa yega na 0.

Cu e cifranan aki ta importante pa ilustra cu na inicio di Gabinete Wever – Croes, a topa cu 82 persona no activo den e asina yama ‘overtolligheidspoel’ y cu e bon maneho di Gobierno, esaki a baha te na 9. E comparacion aki ta refleha un reduccion di 89%. Algun di esnan cu tawata no activo a wordo kita for di trabou pasobra nan no tawata desea di traha mas den gobierno, y mayoria a wordo aloca den departamentonan di gobierno.

Gabinete Wever-Croes lo sigui cu esfuersonan pa tin miho maneho den cuadro di Organisacion Gubernamental.

Comments

comments