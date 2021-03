Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Feliz dia internacional di hende muhe

En conexion cu Dia Internacional di Hende Muhe, Prome Minister ta felicita tur hende muhe den nos comunidad un feliz dia y pa medio di un discurso den un programa special, ta encurasha cada hende muhe di nos pais pa para keto na e posicion di hende muhe den nos comunidad y scoge pa wak e cosnan di e banda positivo pa asina wak oportunidad y solucionnan.

“Berdad, con tempo a cambia desde un aña pasa y awor. E pandemia aki a dal nos tur duro, hopi duro. Prome cu e pandemia, nos tabata bayendo bon, y mi ta contento cu prome cu e pandemia nos a tuma e pasonan corecto cu awor ta yudando nos enfrenta e pandemia miho.

Awe riba e Dia Internacional di Hende Muhe, nos ta para keto na e posicion di hende muhe den nos comunidad. Hende muhenan ta fuerte, y por enfrenta cualkier cos. Hende muhenan ta recupera lihe di golpinan di bida, pasobra ta resiliente. Hende muhenan den liderazgo ta exitoso, pasobra hende muhenan ta trece cualidadnan na mesa, cu ta yuda den gobernacion of dirigi cualkier empresa. Hende muhenan ta innovador, pasobra nos ta busca solucionnan nobo pa problemanan.

Mi ta kere cu especialmente durante e ultimo aña aki, e pandemia a demostra cu nos tur mester tabata mas fuerte pa por enfrente, mas resiliente pa recupera di dje, y mas innovador pa busca otro sorto di solucion. Y hende muhenan a sobresali den esaki. Y mi ta hopi orguyoso di mira e papel importante cu hende muhenan a desplega.

Y kere mi, e aña tras di lomba no tabata facil. Pa mi sigur cu no. Tanto riba e nivel personal, como e nivel di trabou. Mi a haya mi, despues di apenas 2 aña di gobernacion, ta enfrenta e peor crisis cu nos pais a conoce. Desde cu nos a drenta den gobierno na 2017, mi a atende varios crisis. E crisis financiero di nos pais, e crisis social di nos pais, e crisis Venezuela y su impacto riba nos pais. Y cada un di nan nos a atende, cu firmesa.

Pero e crisis causa pa e pandemia mundial di Covid-19 si a suprasa tur cos. e tabata hopi dificil. Pa cuminsa e tabata desconoci. Nos tabata bon prepara, y nos a prepara nos mes bon pa cada reto. Nos ta conta cu un ekipo di profesionalnan dedica, cu ta yuda gobierno den decisionnan.

Asina mes, apesar cu ni ami, ni ningun hende riba e planeta aki, tabata conoce e embargadura di e crisis, mi mester a percura pa semper ta trankil, pa evita cu hendenan ta bay den panico. Mi mester tabata duro ora mester y tuma e decisionnan necesario, pasobra mescos cu mi ta duro cu mi yiunan tin biaha pa protehe nan, mi mester tabata duro pa protehe boso y boso yiunan tambe.

Cu e tabata facil? Sigur cu no, pero si necesario. Mi ta kere cu e decision mas dificil tabata di cera frontera dia 16 di maart aña pasa, y mira nos turismo y economia cay den otro. Esaki tabata hopi dificil. Tambe di mester a cera scolnan riba e mesun fecha.

Tur esaki mientras mi mester a despedi di mi unico subrina di 11 aña, Angelina, cu despues di lucha cu un malesa no comun, fibrosis cistica, su pulmonnan a cansa, y el a fayece na mey aña pasa. E tabata e fuente di alegria den nos famia, e tabata hopi importante den mi bida, mescos cu mi yiunan y subrinonan. E tabata mira tur mi conferencianan di prensa, e tabata pendiente pa sa ki dia scol ta habri bek. Lamentablemente el a fayece prome cu scol a habri. Mi ta hopi agradecido di por tabata tin’e den mi bida pa 11 aña, pero asina mes, su fayecimento a causa hopi dolor.

Sinembargo no tabata tin tempo pa procesa esey, el a fayece memey di e prome ola, y mi mester a atende trabou mesora despues di der’e. Mi ta kere cu esakinan tabata e momentonan mas dificil pa mi. Atende cu frontera cera, cu shelter in place, cu sindicatonan manifestando constantemente, y atende cu e dolor ey den mi curason. E temporada aki tabata sin duda e temporada mas dificil di e crisis, pa mi.

Awor, despues di un aña mi ta preocupa ainda, pero toch mas trankil, pasobra nos tin un plan, nos tin vision, nos tin curashi y nos tin determinacion pa recupera nos economia.

Ademas nos a demostra caba cu nos por. Y awor nos ta ya den e fase di vacunacion, cu ta e rumbo pa nos yega na normalidad, na un normal nobo, ohala pronto.

Kiko a yuda hopi den maneho di e crisis?

INNOVACION tambe a hunga un papel grandi den e crisis aki, y mi ta contento cu mi a pone innovacion central den nos maneho desde 2017. Pasobra ta e vision ey ta pone cu awor nos ta sobresali.

Dos ehempel cu mi por duna di esaki ta: Nos grandinan den cas di cuido cierto momento no por a ricibi bishita mas, esey ta un situacion cu ta preocupa mi hopi. Nos a percura pa tur cas di cuido haya tablets pa asina famianan por keda den contacto cu nan ser keri a traves di e tablets. Tabata realmente hopi bunita pa mira e reaccion di nos grandinan.

E di dos ehempel ta e health app di DVG, riba cual bo ta haya bo cita, y registro di vacuna. Esaki ta permiti e citanan bay hopi lihe y eficiente, cu lo yuda nos pa asina cu e siguiente batch yega, por vacuna tur esnan cu a registra.

Kico a yuda mi? Hopi biaha mi ta topa hende y nan ta bisavmi “mi no sa con bo por”, of “ta con abo por handle tur esaki”. Wel, mi ta traha hopi riba un balance, un balance entre famia, trabou, practica mi fe y servicio na comunidad.

Loke semper ta yuda mi ta e sosten enorme cu mi ta haya di tur hende, hasta di esnan cu no conoce mi, of no ta di acuerdo cu mi. E sosten di mi casa Kenneth ta grandi y ta hopi importante pa mi. E sosten di mi famia; di coleganan di Ministerraad , di e ekipo di crisis, di henter comunidad.

Y mi no ta gaña, tin ora mi animo ta baha. Ora mi sinti animo abou, tristo, rabia, mi ta scoge pa no ta negativo, mi ta scoge pa wak e cosnan di e banda positivo. Pasobra ora bo tin e bril NEGATIVO bisti, unico cos cu bo ta wak ta obstaculo y problema. Ora bo bisti e bril POSITIVO bo ta wak oportunidad y solucion.

Si bo no por wak cosnan positivo, wak rond di bo. Irespecto kico por ta pasando den bo bida, semper semper tin cosnan bunita cu bo por ta agradecido pa nan.

Ami ta pensa mesora na nos enfermeronan y dokternan riba Cuido Intensivo, of sala B3, caminda pashentnan di covid ta wordo hospitalisa. Ora mi corda y mira con duro nan ta lucha pa scapa bida di otro, ta yena mi cu gratitud. Of ora mi mira maestronan con nan ta lucha pa duna les bou circumstancianan asina dificil, esey mi ta hopi agradesido pe. Asina mi por menciona hopi ehempel mas. Ora bo ta sinti cu animo ta abou, hisa e animo. Pensa riba cosnan positivo.

E aña tras di lomba tabata duro, pero nos tin hopi perspectiva nos dilanti. Como pais nos a enfrenta retonan grandi den pasado, y nos a surpasa nan, y nos lo surpasa esakinan tambe. Dicon? Pasobra nos ta stima nos mes, nos ta stima nos famia y nos ta stima Aruba.

Awe riba Dia Internacional di Hende Muhe, mi kier laga bo cu e pensamento aki: No warda pa un otro yena bo di felicidad. Si abo ta feliz of no, no ta depende di otro, e ta depende di bo mes. No ta otro hende tin cu cende bo lus, pa bo briya. Bo mes mester cende, ABO ta e solo cu mester briya. Una bes bo cende e lus, unabes bo dicidi cu ta ABO ta e solo cu mester briya, no tin nada pa stroba bo.

Y bo no mester paga e lus di otro pa esun di bo briya mas. Tin luga den henter universo pa nos tur briya nos lus. Asina ta, dicidi cu abo ta e solo cu mester briya, y no tin nada pa stroba bo”.

