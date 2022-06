Durante e conferencia di Gobierno di Aruba dialuna mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a elabora un biaha mas riba e 3 condicionnan di Hulanda pa asina Gobierno di Aruba por paga ambtenaarnan e 5 % di nan salario bek. Prome Minister a indica cu dia 20 di mei, 2022, Secretario di Estado Alexandra van Huffelen a anuncia cu e ta duna espacio pa Aruba stop e recortenan di salario cu ta tuma luga segun e propio tempo di e paisnan. Basa riba esaki, Gobierno a haci calculacion y a evalua e 3 condicionnan cu Secretario di Estado ta menciona den su articulo cu ta obtenibel pa tur hende lesa riba e website di BZK.

CONDICIONNAN:

E prome condicion di Hulanda ta cu e gastonan adicional pa paga e trahadonan publico mester sali di propio presupuesto di pais Aruba. Gobierno di Aruba no por bay pidi Hulanda placa pa duna trahadonan bek. E di dos condicion di Hulanda ta cu e recorte di 25% di politiconan mester keda. Esaki kiermeen cu politiconan si no lo haya nan salario completo bek. E di tres condicion ta cu e ley di Wever-Croes-Norm mester drenta na vigor.

“A base di esaki nos a bay haci nos calculacionnan y nos a yega na e calculacion cu na juli 2022 nos por stop e recorte di 5%. Pues entrante e luna venidero tur ambtenaar ta bay haya nan salario completo bek. Y pa otro aña lo stop e demas recortenan cu ta yega na 12.6%. Esakinan ta e vakantie uitkering, e premies etc.”, Prome Minister a enfatisa.

PRESUPUESTO:

Mientras cu Secretario di Estado a bisa cu Gobierno por duna e 12.6% completo bek, el a pone e condicion tambe cu e presupuesto di Pais Aruba mester por carg’e. October aña pasa Gobierno di Aruba a manda un carta pa Hulanda na unda cu a indica e deseo di Gobierno pa inclui esaki den e presupuesto di e aña aki. Y Gobierno di Aruba a logra inclui e 5% den e presupuesto di 2022.

“CAFT a insisti pa Gobierno saca esaki for di e presupuesto. Nos a wordo ataca pa oposicion cu ta bisa cu nos no ta sigui conseho di CAFT den esaki. Pero nos no tawata di e mesun opinion aki”, Prome Minister a duna di conoce.

Prome Minister a accentua cu no ta solamente ambtenaar lo haya ful nan salario bek pero fundacionnan cu ta haya subsidio di Gobierno tambe lo haya 5% aumenta riba nan subsidio e aña aki ainda.

VAN HUFFELEN TA SPLICA PAKICO TA DUNA ESPACIO:

Den e articulo di Secretario di Estado van Huffelen di dia 20 di mei, por lesa cu van Huffelen ta splica pakico e ta duna espacio na e paisnan. E ta bisa cu costo di bida a aumenta, insiguridadnan di e pandemia ainda ta perdura y e guera na Ukrainia ta afecta e costo di bida y e poder di compra di cada ciudadano, y p’esey ta momento pa cuminsa duna parti di esaki bek. Gobierno ta trahando riba cada un di e condicionnan aki.

POLITICONAN:

Prome Minister tawata den Parlamento inmediatamente despues di e anuncio aki pasobra dos di e condicionnan ta toca Parlamento. E prome ta e recorte di 25% di salario di politiconan. Politiconan ta encera ministernan y parlamentarionan. Desde mei 2020, politiconan ta duna 25% di nan salario. Y awo Hulanda ta bin cu e condicion cu Gobierno por duna bek e 5% na ambtenaarnan pero no na por duna e politiconan e 25% bek. Den Conseho di Minister, ministernan a bay di acuerdo pa mantene e recorte pa asina no stroba e ambtenaarnan di haya e 5% aki bek. Pa loke ta trata e recorte di e parlamentarionan, Prome Minister a indica cu e no por dicidi riba dje y a bay Parlamento pa splica y pa haya e sentimento di Parlamento kico ta loke nan kier. Parlamentarionan di MAS, señora Lopez-Tromp y señora Gunn a bisa no tawata mucho contento cu esaki y a expresa cu nan lo mester haya e 25% bek pa e ambtenaarnan haya e 5% bek. Sinembargo, mayoria den Parlamento a bay di acuerdo y Gobierno a informa Hulanda di e decision tambe.

“E otro dos condicionnan Gobierno ta trahando riba nan y mi ta spera cu nos por keda cla pa fin di luna aki pa ora nos bay Conseho di Minister di Reino fin di luna, nos por prueba cu nos a logra esey y cu e ora nos por cuminsa paga e suma aki bek”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.