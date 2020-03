Prome Minister Evelyn Wever-Croes: eGovernment lo mehora e servicio di Gobierno na comunidad

E siman aki ta un siman di eGovernment na unda cu ta tumando luga diferente workshopnan pa tur Departamento di Gobiero. E meta di e encuentronan ta pa asina tur departamento y esnan cu a participa den e encuentronan cu lo ta directamente envolvi den e trayecto di eGovernment, por ta bon informa y tambe por ta bon prepara pa e ola di transformacion digital cu ta bay bin na Aruba y pa asina nos hunto por sirbi e ciudadano miho. Prome Minister Evelyn Wever-Croes tawata orador na e encuentronan y a elabora riba e importancia di transformacion digital na Aruba.

“Nos ta diferente departamento, diferente ministerio, pero cu un meta comun: mehora e servicio di Gobierno na comunidad, agilisa e procesonan, y haci e procesonan mas transparente. Esey ta e meta di e-Government. Y den esaki nos ta depende di boso pa por realisa esaki. Den e proceso aki mi kier pidi boso pa duna lo maximo di bo parti, bo cooperacion, bo input, bo comentario. Y indudablemente lo tin otro ideanan cu ta bin dilanti. Ban papia di nan y yega hunto na un producto final cu por wordo implementa facil y lihe”, Prome Minister a expresa.

Innocacion ta hopi importante pa tur pais, pa tur gobierno, industria, compania, y organisacion. E desaroyo riba tereno di tecnologia y automatisacion di ultimo añanan cu ta sosodiendo riba un velocidad halto. Esaki tin un impacto grandi y lo cambia completamente nos bida diario, y con nos ta traha, y lo tin un impacto tambe riba e futuro di nos futuro generacionnan. Y e rol di e ser humano den esaki ta uno crucial. E punto di salida di Gobierno di Aruba ta cu e ser humano ta y lo keda central den tur nos proyectonan di innovacion.

Mas cu mitar di e muchanan cu awe a lanta pa bay scol basico, den futuro, lo traha den trabounan cu awe ni ta existi. Esnan cu awo tin 10, 15, 20 aña di servicio, ta corda cu e tempo ey e forma di traha den e departamentonan tabata completamente otro. E desaroyo ta bayendo hopi lihe, y si Aruba kier competi den region, nos mester cambia tambe, pa nos ta prepara.

Un di e prioridadnan di Gobierno ta e proyecto di eGovernment. Na medio 2018, varios departamento di Gobierno a wordo acerca, como parti di e ‘Digital Assessment’ unda cu pa prome biaha a logra haya un bista completo di e situacion di IT ‘overheidsbreed’. Esaki tawata un paso hopi importante den e trayecto aki cu cooperacion di departamentonan. Esaki a duna un tipo di base-line, un nul meting. Y a resulta cu varios departamento a implementa cambionan grandi cu tempo y ta bon prepara pa e ola di transformacion digital. Pero a resulta tambe di e ‘digital assessment’ cu tin departamento cu no a haya e atencion necesario, y tin cu haal in cu pasonan grandi.

“Pa Aruba ta bon prepara, nos tur mester ta bon prepara. Si un departamento tin tur inversion y un otro departamento no tin ningun inversion, Aruba lo no sali beneficia. P’esey nos mester di colaboracion di tur departamento, y di e departamentonan entre boso mes. Sin e colaboracion, nos lo no logra pa Aruba ta fuertemente prepara pa e ola di transformacion”, Prome Minister a señala.

P’esey Gobierno a cuminsa e proceso di eGovernment, for di 2018, y hunto cu e eGovernment Academy di Estonia, ta finalisando e eGovernment Road Map. E luna aki ta finalisa e fase di consultacion cu stakeholders, y despues lo wordo publica.

