Prome Minister Evelyn Wever-Croes, diaranson 18 di october, Dia Nacional Contra Traficacion di Hende, tawata presente na e premiere di e pelicula ‘Otro Banda di e Cam’ cu a wordo pasa den e salanan di Gloria Imax. ‘Otro banda di e cam’, ta un pelicula cortico cu ta parti di e campaña di conscientisacion ‘Habri bo wowo’ cu a keda lansa na mei 2021.

E pelicula aki ta e continuacion di e pelicula ‘Otro banda di laman’ cu a wordo lansa aña pasa, unda e acto criminal di contrabanda y traficacion di hende a wordo introduci na comunidad via e storia di Camila y Pedro, cu a laga nan famia atras na Venezuela pa busca un miho bida na Aruba. Den ‘Otro Banda di e Cam’ Camila ta bira victima di traficacion di hende den otro forma, den forma di exploitacion sexual via sexcams. E pelicula ta ilustra un forma moderno di traficacion di hende, unda cu un traficador ta manipula, gaña, y forsa un persona pa haci actonan sexual dilanti camara.

‘Otro Banda di e Cam’ a wordo produci pa e compania local Freeway Agency bou encargo di Coordinatiecentrum Mensenhandel Mensensmokkel Aruba (CMMA) pa trece conscientisacion riba e fenomeno di traficacion y contrabanda di hende. Na e evento, Prome Minister y Minister Rocco Tjon a hiba palabra enfatisando riba e importancia pa trece conscientisacion riba e tema di exploitacion sexual cu ta un fenomeno cu ta pasa na Aruba tambe.

“Laga nos ta honesto, no ta solamente migrantenan cu ta na riesgo di bira victima di traficacion di hende via lama, ta na riesgo pa bira victima di exploitacion sexual. E por pasa cu nos propio yiunan tambe. E criminalnan ta bira cada biaha mas sofistica, y sin cu e mucha of hoben sa, e ta full involucra den un red di exploitacion sexual. E bon noticia ta cu nos por combati e crimen aki tambe.

Pa nos, Aruba ta ONE HAPPY ISLAND, y nos meta y compromiso ta pa e sigui ta e isla dushi cu nos tur ta stima. Y riba un isla asina, no por y no mag tin luga pa hendenan cu ta trafica cu personanan. P’esey Gobierno di Aruba ta comprometi pa combati e crimen aki, y p’esey tambe ta importante pa nos atende e tema aki”, Prome Minister a remarca.

Y Habri bo wowo pasobra traficacion y contrabando di hende ta pasa mas cerca cu bo ta kere!