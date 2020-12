Prome Minister Evelyn Wever Croes: E mensahe pa henter comunidad ta sigui cuida

Den luna di november Aruba a conta cu un reduccion den casonan di COVID. Dia prome di november tabatin 155 caso activo y a cera e luna 30 di november cu 108 caso activo. Esaki ta un desaroyo positivo y e speransa ta cu den luna di december e cifranan por sigui baha.

Mester remarca si cu dia 20 di november a yega na 73 caso cu ta e cantidad di mas abou y despues el a aumenta bek te na 108 fin di luna. Cu 108 caso activo Aruba por considera cu a domina e di dos ola. Sinembargo, e virus tey pasobra 108 activo ta indica cu e virus tey memey di nos. Awe prome di december, luna nobo, nos a mira un aumento atrobe den casonan positivo y a yega na 122 caso positivo.

Tambe mester bisa cu den luna di november a resulta cu varios ocasion tabatin cluster. Cluster kiermen cu no solamente un persona di un famia of di un trabou ta contagia cu e virus, sino mas hende den un grupo ta contagia pareu. Clusters ta mustra cu hendenan ta descuida na un momento tal vez minimo, pero door di e descuido no solamente 1 hende ta pega pero tal vez henter e grupo cu ta traha hunto, biba hunto, of sali hunto. P’esey ta hopi importante pa cada ciudadano keda hopi alerta tambe ora cu ta den cercania di hendenan di confiansa, hendenan cu ta traha cu ne tur dia y hendenan cu conoce.

“P’esey nos ta na 122 caso, si no ta pa esaki Aruba lo tabatin menos cu 122 caso. 122 caso activo keto bay ta motibo pa preocupacion y pa nos sigui ta alerta pasobra den luna di november tin 7 persona mas cu a perde nan bida y asina e total di personanan cu a fayece cu Covid ta na 45. 7 persona mas, 7 famia mas cu ta pasa den e dolor di mira nan ser keri bay, tal vez a consecuencia di Covid. Pa evita esaki ta urgi tur hende pa sigui cuida”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

Final di 2020 ta yegando mas cerca. Nos a drenta e ultimo dia di aña. Un luna cu normalmente ta luna di celebracion, luna di bin hunto, luna di pasa tempo cu famia y conocinan, luna cu tin cena di Pasco y celebracion di fin di aña. Un luna cu sigur cada ciudadano mester ta mas alerta cu nunca. Pasobra pa un descuido chikito e 122 casonan aki por aumenta drasticamente.

“Ban demostra cu nos ta un Pais civilisa cu nos por controla y domina e virus. Aruba aworaki ta conta cu 50000 test haci. Aruba ta un di e poco Paisnan den region cu a dicidi desde adelanta di tin un strategia agresivo di test. Di cual mas cu mita a wordo haci na aeropuerto y por mira e resultado positivo di e gran cantidad di test aki. Un bon srategia cu un bon vision cu disciplina di nos comunidad nos lo logra sigur”, Prome Minister a enfatisa.

