Prome Minister Evelyn Wever-Croes hunto cu Minister Dangui Oduber, na Jacksonville Florida, a reuni cu ehecutivonan di Jacksonville Ports Authority (JAXPORT). Gobierno di Aruba a yega na un “memorandum of understanding (MOU)” cu JAXPORT pa asina yuda Aruba cu desaroyo di e waf. Cu e acuerdo aki, JAXPORT lo yuda Aruba Ports Authority (APA) desaroya e waf di container, pa asina mehora esaki, dunando Aruba e oportunidad di por habri mas liña di cargo entre Merca y Aruba, y no sigui depende di e unico liña cu ta sali for di Miami.

Manera ta conoci, Aruba ta un isla na unda tur cos ta importa y debi na varios crisis mundial, prijs di productonan a subi, causando asina un aumento den prijs di exportacion. Exportacion di productonan for di Miami ta hopi caro y pa e motibo aki, Gobierno ta buscando diferente alternativa pa asina baha gastonan di importacion.

Den e siguiente dianan Minister Dangui Oduber lo tin mas reunion, sperando asina di por concretisa mas palabracion.

Un otro apsecto cu Aruba kier desaroya, ta e economia basa riba turista crucero. E cruceronan ta bayendo mas y mas riba LNG y p’esey ta importante pa Aruba por ofrece esaki. Eagle LNG tambe ta estableci na JAXPORT, y Aruba tin un acuerdo firma cu nan pa transicion di energia, pa no sigui depende di HFO sino di energia limpi (liquid natural gas). Hunto cu LNG a traves di JAXPORT, Gobierno lo por yega na miho palabracionnan.

“Aruba despues di pandemia ta trahando duro riba recuperacion, no manera e isla tabata prome sino miho, mas fuerte y mas resiliente. Pa cu esaki, Gobierno ta busca partnernan strategico y JAXPORT sigur ta un di nan”, Prome Minister a expresa.