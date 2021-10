Un contesta cu Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna y a expresa cu ya den varios ocacion el a clarifica e punto aki caba, ta tocante e retiro di ex Minister y actual Parlamentario Marisol Lopez-Tromp.

Na October 2020, Fraccion di POR a expresa cu nan no tin confiansa den nan minister mas, esta Marisol Lopez-Tromp. Den e tempo ey, Prome Minister a purba intermedia entre e ex Minister y su Partido POR, pero no a logra trece nan hunto. Partido POR a keda insisti cu nan no tin confiansa den nan minister. Fraccion POR a bay Parlamento cu un mocion y ora di vota a expresa nan mes cu nan no tin confiansa den e minister. “E ta un regla cu na momento cu bo fraccion no kier bo mas, bo no por keda minister pasobra no tin minister independiente. Dus si bo fraccion bisa bo esey y abo kier wanta na e stoel anto bo ta buscando problema”.

Como lider di Gabinete Wever-Croes I, Prome Minister mester a haña sosten di Fraccionnan den Parlamento entre otro cu Presupuesto y leynan, sinembargo e ex minister no tawata conta cu e sosten y confiansa di su mesun Fraccion di e tempo ey. Prome Minister a tuma contacto cu e ex minister y a notific’e cu e falta di sosten y confiansa aki ta un problema pasobra den caso cu e ex minister bin Parlamento cu un mocion pa infrastructura y su fraccion vota contra, e ley no ta pasa.

“Mi a pidie nos papia pero e no a bin papia nunca, despues di 3 dia mi a yame bise nos tin cu papia pasobra e ta trancando gobernacion. Mi a core su tras tres dia aunke cu trabounan di covid tabata hopi. E no a show up niun dia”.

Prome Minister a enfatisa cu despues di varios intento pa dialoga cu e ex minister a fracasa, no a keda Conseho di Minister nada otro cu retira e ex minister. Gobierno a cana e procedura corecto y legal, e peticion di retiro a bay Gobernador, despues a bay Parlamento y Parlamento a aporba e retiro cu un mayoria legitimamente, esta e fraccionnan di MEP, RED y POR, 12 voto na fabor.

“Esaki ta e storia real. E simple hecho cu e ex minister no kier a bin papia cu mi pa purba resolve e diferencia cu su fraccion den Parlamento, a causa su retiro di Gabinete Wever-Croes I. Pasobra Marisol ta pretende di ta mara na un stoel di minister pa poder of algo mientras el a perde confiansa di su fraccion y partido”.

Prome Minister a accentua cu Gobernacion ta traha hunto. Les constitucional 1 ta papia di regla di confiansa. Contrario na minister, na momento cu un parlmentario huramenta, e ta miembro di Parlamento. Na momento cu e no ta di acuerdo cu su fraccion, e ta bay otro banda y bira independiente. Esaki no ta asina pa un minister pasobra aki si regla di confiansa ta hopi importante.

Prome Minister na Parlamentario Marisol Lopez-Tromp: “Bo Fraccion di POR tabata tin hopi problema cu bo y nan a bisa bo cu nan no tin confiansa mas den bo. Mi a purba intermedia y a pidi bo 3 dia largo pa ban papia y bo no tabata kier. Y e secretaria a manda bo un email cu e landsbesluit y bisa bo cu bo mester entrega bo badge, laptop accessorionan, Macbook y iPad. Awor bo ta yora cu bo no a haya chens pa haci traspaso? Mi ta kere cu papia berdad pa bo, Marisol Lopez-Tromp, a bira mas excepcion cu regla. Gañamento y bay na nivel abou a bira normal pa bo. E berdad ta keda, bo a wordo retira pasobra bo fraccion a perde confiansa den bo y nan no tawata kier a sostene bo mas”.

