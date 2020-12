Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Durante otorgamento di premio di poder di hubentud

Prome Minister Evelyn Wever-Croes cu a considera un gran honor di a representa colega Minister di Asuntonan Socia, Minister Glenbert Croes na e anochi di otorgamento di premio di Poder di Hubentud. Poder di Hubentud ta e proyecto cu ta para keto y reconoce nos hobennan pa trabounan y talentonan cu ta destaca den nan y alabes inspira otronan cu ne.

Ta un gran orguyo cada biaha, Prome Minister a expresa, pa mira kico poder di hubentud ta trece na luz di dia y ilustra e trabou, esfuerso y talento di nos hobennan riba diferente tereno.

“Mi ta gradici e comision encarga pa cada aña inspira nos hobennan pa participa y saca e miho for di nan. Tambe danki na mayornan pa stimula e hobennan pa logra cosnan grandi den comunidad. Si no ta pa e sosten ey, nos hobennan no lo por ta logranando tur locual cu nan ta logrando”, Prome Minister a expresa.

Na e occasion, Prome Minister a dedica algun bunita palabra na e hobennan presente, cu extra enoke riba hobennan mucha muhe bisando: “No laga niun hende pone bo pensa cu pasobra bo ta hende muhe bo no por logra algo. Como e prome Minister President femenino na Aruba, nunca mi a pensa ora mi tabata hoben cu mi lo a yega na unda cu mi ta awe. E tempo ey mi atencion no tabata na politica, e tabata na cosnan similar cu boso hobennan gusta manera estudio y deporte. Sinembargo ora cu nan a acerca mi pa drenta politica, mi a sinti cu mi lo kier haci diferencia na Aruba. Mi a sinti mi tabata prepara p’e pasobra ya mi a caba scol, mi a traha basta aña caba, mi a logra locual mi kier a logra riba cierto tereno y mi a pensa cu mi tabata prepara p’e, p’esey mi a asumi e reto. Ohala cu mi por inspira tur mucha muhe aki na Aruba cu kico cu bo hinca den bo cabes y bo ta determina y traha p’e, bo ta logr’e .Mi ta e prome hende muhe cu a bira Prome Minister di Aruba pero mi no lo ta e ultimo”.

E conseho na tur hoben cu Prome Minister a laga atras ta: aspira, soña y pensa riba kico bo kier bira. Imagina bo den e rol ey y prepara bo mes den locual bo curason ta bati p’e y hunto cu determinacion bo ta logra. Danki na tur hoben, mayor y organisacion pa e proyecto bunita aki y ohala aki un paar di aña por mira e caranan aki ta haci cosnan grandi pa Aruba”.

