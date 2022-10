Diahuebs anochi 13 di October, Dia di Consientisacion di MBC (Meta-sta-tic Breast Cancer) Gobierno di Aruba ta uni su mes cu mundo henter y a ilumina Bestuurkantoor cu e lusnan color roos, teal y berde cu ta indentifica MBC. Meta-sta-tic Breast Cancer ta e cancer metastatico di pecho, cu a plama den e curpa, cu ta e stage 4. Na Aruba nos tin pashentnan sigur cu ta pasando door di e dificultad aki. Un di nan ta Myandra Croes, un luchado, cu hopi curashi y determinacion.

Presente na e ocacion tawata Prome Minister Evelyn Wever-Croes, Minister Rocco Tjon, Minister Dangui Oduber, Minister Ursell Arends, amiganan di Myandra, Presidente y Vice President di di Mary Joan Foundation, Parlamentario Shailiny Tromp Lee, Afranina Henriquez cu a representa amiganan di Myandra, y demas invidatonan.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes na e ocacion a duna un discurso encurashando tur hende muhe pa cuida y controla na tempo y a tuma e oportunidad pa gradici y felicita tur esnan cu e luna aki ta pone atencion riba e tema importante aki.

“October ta e luna cu ta para keto na cancer di pecho. Cancer no ta discrimina, e por bati na porta di cualkier persona na e momento di mas inespera. Cancer ta hopi cruel cu por tin consecuencianan hopi grandi. No solamente pa esun cu tin cancer, pero pa henter su famia. Ami a pasa aden cu familiarnan hopi cerca, hoben y mas grandi y e ta keda algo sumamente dificl. E luna aki nos ta enfoca mas riba cancer di pecho, y di experiencia mi por bisa cu si e wordo detecta trempan, e efectonan riba abo y bo famia, ta menos.

P’esey mi ta haci yamada na tur hende muhe, di 18 aña bay ariba, ban ta consciente y tuma e pasonan di prevencion. Bo por samina bo mes, y si bo sinti algo inusual, acudi na bo dokter. Si mester, haci mammogram pa bo ta sigur. Y si, e mammogram ta doloroso, pero nada compara cu si bo tin cancer y bo no detecte trempan. Ademas nos ta hende muhenan fuerte y balente, un ta berdad?

Cancer di pecho ta un di e formanan di cancer cu por detecta trempan. Aki na Aruba tin un sistema hopi bon di salud di con por detecta cancer di pecho trempan. Esaki por door di haci test, y/of controla pechonan bo mes. Sea via bo dokter, HOH of via stichting BOB. “Ainda tin hende ta bisa ayno, mi tin berguensa, of ayno, e mammogram ta hasi dolor, of ayno, si mi tin cancer mi no kier sa. Cu tur respet, mi no ta comparti e opinion aki.

PAKIKO E TA ASINA IMPORTNATE ?

Nos como hende muhe, tin hopi hende cu ta depende di nos. Nos famia, nos yiunan, nos cas, nos pareha , nos trabou y mas. Pero pa por haci tur esey nos tin cu cuida nos mes prome. P’esey, mi ta invita tur hende muhe un biaha mas, e luna aki ban ta mas consciente di cancer di pecho. Con nos por detecte trempan y preveni.

Awe mi kier probecha di e oportunidad pa gradici y felicita tur esnan cu e luna aki ta pone atencion riba e tema importante aki. Instancianan manera Mary Joan Breast Cancer Foundation, Konigin Wilhelmina Kankerfonds, Stichting BOB, Mammo poli na HOH. Tur instancia y tur persona cu ta lucha den esaki. Hunto nos por combati e efectonan di cancer di pecho mas miho.

Myandra y tur nos ciudadanonan luchando cu cancer na Aruba, nos ta cu boso den pensamento y oracion. Boso tin hopi hende cu ta stima boso y sostene boso y mi ta sigur cu boso lo logra den e lucha aki. Pa boso, awe Gobierno di Aruba ta UNI na e conscientisacion aki, pa nos pone extra atencion pa nos hendenan muhe cuida nan salud. Y p’esey awe nos ta ilumina Bestuurkantoor cu e lusnan color roos, teal y berde cu ta como muestra di nos apoyo y conscientisacion.

Ban cuida nos mes, y ban controla nos mes. Hacie pasobra nos ta stima nos mes, nos famia y nos kier tey pa nan pa hopi tempo”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa den su discurso diahuebs anochi.

En conexion cu luna dedica na cancer na pecho, durante full luna di october, Bestuurskantoor ta keda ilumina cu e color roos di cancer di pecho.