Prome Minister Evelyn Wever Croes discurso riba dia di Betico

Pome Minister Evelyn Wever-Croes, diabierna 25 di januarimainta, naocacion di celebracion di Dia di Beticona e CeremoniaProtocularriba Plaza Libertador Gilberto François “Betico Croes, aentrega un discursohopielocuente y emocionalyenandoesnanpresente cu un sentimento di amor y respet pa e gran luchador sr. BeticoCroeskende lo a cumpli 81aña. Den sudiscurso, e mandatario principal di nospais a pone hopienfasisriba union, mesunidealogia di BeticoCroes, kende a sa di uni e pueblo den e lucha pa Status aparte.

“Awe 25 di Januari, un dianacional, nos ta celebraDia di Betico, y nos ta conmemorasufecha natal. Si sr. BeticoCroestabatanabida, awe e lo a cumpli e bunitaedad di 81 aña. sinembargonosCreadortabata tin otro plan, y a yam’ena un edad di apenas 48 aña den Su Reino.

Beticotabata un persona humilde, cu un carismaenorme. Un persona mescos cu nos tur: Tata, yiu, ruman, omo, padrino, y tochmesmomento un persona especial, cu a logracosnangrandi.

Yadesde un edadhoben, el’amustra e caracter di un Lider. Di un meneer di school el’abira un politico y despues a combertisumes den e politico di mas grandi cu Aruba a conoce den suhistoria, cargando e nombertambe di Nos Libertador.

Betico a demostra cu sibo tin un VISION, DETERMINACION, CURASHI, no ta importacuantoobstaculocrusabocaminda, boporsurpasa nan.

Betico a demostratambe e importancia di UNION. El’asa di uninos pueblo den e lucha pa Status Aparte. Su palabranantabata: Arubiano no ta solamenteesun cu a nacena Aruba, sinotambeesun cu a haci Aruba sunacion. Y mi ta concuricompletamente cu esaki. Awornospais Aruba ta para dilantiretonangrandiatrobe, y mi ta convenci cu sinos UNI y enfrenta nan den UNION nos lo surpasaesakinan.

Beticotabata tin un amorgrandi pa su pueblo. Su palabrananlegendario cu “e no ta un tata di un famia di mama, tata y 4 yiuso, sino un tata di henter Aruba”, ainda ta resona den nosmente.

Esaki ta apenasalgun di e ehempelnan cu awendiaainda, ta inspiraami, y mescos cumi, hopi di boso.

Riba e dia di awe, mi ta pidicadaciudadano di nospais, pa nosmantenesumemoriabibo y traspasa e historia real di subida y sulucha pa nosfuturogeneracionnan. Gobierno ta haciendo di suparti pa graba e historiaaki, y incluiesaki den curriculum nascolnan, cu e meta pa inspiranoshobennan. Pa asina no tin discusionriba e partiimportanteaki di noshistoria. E memoria di BeticoCroesmester ta elevariba tur disucision politico, riba tur gobierno. E memoria di BeticoCroes ta partimonionacional, y nosmester preserve.

Un pueblo cu no conocesuhistoria, ta un pueblo sin futuro. Especialmente den e temponanaki cu nos ta enfocandohopiribainnovacionna Aruba, e vision pa futuro ta asinaimportante, y p’esey e compromiso di nosGobierno, pa noshistorianunca bay perdi.

Betico a construi e cas, e hogar cu nos ta yama Aruba, y ora e castabatacla, e mes no por a gosa di djepasobra ela fayecenaedadhopitrempan. Pero ela pasanos e yabi di e cas cu yama Aruba, pa nosbibaaden, pa noslantanosyiunanaden. Pa noscuide, y pa nospercura pa bienestar y progreso di nos pueblo. Como sobrina y iha di Betico, ta un honor di por ta para aki awe, y e ta yenami cu un sentimentoprofundo di orguyo. Orguyo di a gara e bandera, y sigui cu e lucha.

Laganosreflexiona awe riba un diahopi special, recordandoBeticoCroescomo e luchador incansablekende a sacrificaasinatanto di subida pa logracumpli cu e deseo di su pueblo. Lagaesaki ta un estimulo y sirbicomoehempel pa henternoscomunidad.

Cu e ehempel di Beticoinspiranos tur dia: Si Bo kier lograalgograndi den bida, Bo mesterhacisacrificio y trahadurop’e.Mi ta haci un suplicanacada un di boso pa ban siguisuehempel. Trahaduro. Sin temor pa sacrificio. Lucha cuintegridad y honestidad pa hibanospaispadilanti.

Nos pais ta enfrentandoretonangrandi. Pero nos tin e VISION, e DETERMINACION y sigur e CURASHI pa surpasa e retonanaki. Un diamanera awe, estaDia di Betico, ta brindanos e oportunidad pa reflexiona, pa yenanos cu inspiracion, curashi, sabiduria y amorpatrio pa atende cu tur reto, y pa asinagarantisafelicidad di e pueblo aki, locualBetico semper aanhela.

Mi kier aexpresa den nomber di Gobierno di Aruba un palabra di DANKI naesnan cu a luchahunto cu Betico pa realisanos Status Aparte. Un dankinapoliticonan cu den e añanandespues di obtene e Status Aparte a sa di lucha pa conserve. Un dankitambenahentersufamiakendenan semper a sostene y kendanan a hacihopisacrificiohunto cune. Especialmentesuyiunan, Guisette, Glenbert, Junior, Glendeline. DANKI. DANKI pa a compartiboso tata cu nos pueblo. DANKI pa compronde cu Betico no tabata un tata pa un hogar so di mama, tata y cuateryiu, sino un tata pa henter Aruba. Y apesar cu un diamanera awe, no ta facil pa boso, apesar cu riba un diamanera awe, lo bo a desea di porcanta “E fechaglorioso” pa boso tata, bosopor ta sigur cu henter e pueblo di Aruba ta sumamenteagradecidopalocual cu Betico a nifica pa Aruba, y ta sumamenteagradecidopa e sacrificio cu bosocomoyiunan a haci, pa awe nos tin nos Aruba dushi tera. Ohala cu esey ta un consuelo pa boso.

Dama y cabayeronan, mi deseo ta pa awe cadaciudadano di nospaiscelebra e diaakinagrandi, ban demostranosorguyo y nosamor pa nospais. E orguyo cu nospaispor a conoce un lidermaneraBetico, pasobrahopipaisnunca a conoce un liderasinagrandi”.

Na final tambe, Prome Minister a yama un caloroso bon bininaSecretario di Estadio Raymond Knops y Minister di Husticia di Sint Maarten Mr. de Weever y a gradici nan pa bishita y pa celebra cu nosDia di Betico. “Mi ta spera cu bosogosanosdianacional y cu e eventonan cultural cu nos tin awe na Aruba, dunabo un mihobista di noshistoria y cultura, y comprendenosamor pa Aruba.

