Diabierna 26 di april, un dia prome cu Dia di Rey, 18 ciudadano di pais Aruba a ricibi un Condecoracion di Rey Willem Alexander. E momento aki, ta conoci como Ocasion General, y ta relaciona cu e cumpleaño di Su Mahestad, Rey Willem-Alexander, cu ta esun cu ta otorga e condecoracion na e personanan cu a duna un contribucion special na e sociedad. Riba e mainta aki, 16 di e condecoradonan tabata presente pa ricibi nan Condecoracion Real di Gobernador di Aruba, señor Alfonso Boekhoudt, kende a splica dicon e personanan aki a bin na remarke pa un reconocemento asina importante.



Prome Minister Evelyn Wever-Croes a splica cu ya pa algun aña, Gobierno ta poniendo mas publicidad na e tema importante aki, mirando cu na Aruba tin hopi hende cu ta haci un of mas trabou boluntario, banda di nan mesun trabou.E personanan aki, ta esnan cu ta bin na remarke pa ricibi e Condecoracion Real, como gradecimento pa nan esfuerso pa yuda boluntariamente:‘Officier in de Orde van Oranje-Nassau’⁠Señora Nicole Lucia Maria Hoevertsz‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’:Señor Hendrikus Antonio Eldemiro van GaalenSeñor Ricardo Omar GogorzaSeñor Gerard Leendert van VlietSeñora Annemarie Johanna van Vliet-Melchers‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’:Señor Ronald Paul van den BergSeñor Hugh Drummond ConnorSeñora Désirée Geneviève CroesSeñora Jeanette Violette Ivony Croes-FingalSeñora Swinda Martha Claire DumfriesSeñora Martha Esmeralda Gomez-WinterdaalSeñora Mirtha Maria Cabrini de Haseth-BislikSeñor Edgard Cristobal KelkboomSeñora Wilma Valeria Kuiperi-JansenSeñora Gertruida Margarita Lampe-JansenSeñora Helena Carmen MaduroSeñor Robert Anthony ReebergSeñor Dionisio Fecito Richardson“Mi ta felicita tur e 18 ciudadanonan aki cu e reconocemento importante aki, y gradici nan pa ta un persona ehemplar den nos sociedad. Tambe mi ta gradici tur esnan cu a wak e gran esfuerso di e personanan aki, nominando nan pa e Condecoracion Real. Pa nos como mandatario di pais Aruba, e ta un honor y orguyo pa sa cu nos tin hendenan riba e isla aki, cu tin un curason grandi pa duna di nan mes, sin tin niun beneficio a cambio. P’esey mi ta pidi tur ciudadano pa sigui trece e nombernan aki dilanti, pa asina tur esnan cu ta duna di nan mes pa yuda riba un base boluntario, ricibi nan merecido reconocemento. Hopi danki y masha pabien”, Prome Minister a expresa.