Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Dicon ‘proyectonan PPP’ ta causa tanto problema financiero?

E Presupuesto 2020 ta na caminda pa Parlamento pa wordo trata. Den e presupuesto aki por mira cu Aruba pa prome biaha ta bay tin un surplus financiero despues di hopi aña y esaki apesar di hopi debe grandi cu Aruba mester paga e aña aki. No solamente Aruba mester bay di un deficit di aña pasa pa un surplus e aña aki, sino tambe nos mester paga debenan adicional, interes adicional compara cu aña pasa. P’esey ta importante pa para keto un rato na e proyectonan di Public Private Partnership (PPP) pasobra esaki ta e dolor di mas grandi den e presupuesto.

Constantemente oponentenan ta papia riba con dificil e situacion financiero ta. Pero si nan ta honesto cu nan mes y cu comunidad, nan lo admiti cu e situacion finaciero difisil aki ta nan mes a occasion’e.

E proyectonan PPP ta wordo critica hopi pa motibo cu e gastonan pa a construinan ta hopi halto. Si e gobierno di AVP a laga DOW cu contratistanan local traha Watty Vos Blvd, Green Corridor, Hospital y e 4 MFA’nan, lo e gastonan tawata mucho menos.

MFA:

Segun Prome Minister Evelyn Wever-Croes, e 4 MFA’nan lo a costa Aruba 12 miyon florin si gobierno di AVP a laga DOW y contratistanan local traha nan. Pero gobierno anterior no tawata kier a entrega e proyectonan aki den man di DOW y contratistanan local. Gobierno di AVP tawata kier a sconde e proyectonan aki di e balansa di pago y kier a pusha e pagonan pa futuro generacion pa e no pisa durante e temporada cu AVP tawata na mando, pa cua motibo, AVP a bin cu e proyectonan di PPP. E consecuencia di esaki ta cu Aruba mester paga 78 miyon florin den 25 aña pa e 4 MFA’nan cu a costa Aruba 12 miyon florin pa traha nan.

HOSPITAL:

E gasto inicial cu a tene cuenta cu ne ta Awg 293 miyon florin pero nos tin cu pague den 29 aña cu al final lo bira 653 miyon florin.

WATTY VOS BLVD:

E gasto inicial pa construe Watty Vos Blvd. tawata 180 miyon florin pero Aruba mester paga 420 miyon florin den 20 aña.

GREEN CORRIDOR:

E gasto inicial di Green Corridor ta 130 miyon florin pero debi cu nos mester paga 18 aña, lo costa Aruba 292 miyon florin.

E gastonan inicial di e 4 proyectonan aki di e gobierno anterior tin un suma total di 605 miyon florin, pero na final Aruba tin cu paga 1.4 biyon florin (Awg 1443 miyon) cu ta 2.4 biaha mas hopi cu e gastonan inicial. Esaki ta e motibo pakico e proyectonan PPP ta wordo critica.

Adicionalmente, tin e proyectonan di Bo Aruba di e gobierno anterior, na unda cu a gasta 44 miyon florin pa un TRAM cu no a trece ningun beneficio sino a caba di mata nos centro comercial Betico Croes. E mas tristo ta, cu placa cu a wordo poni pa e TRAM tawata inicialmente poni pa traha un scol, un HAVO/VWO pa nos educa nos hobennan y brindanan un miho futuro. Gobierno anterior no a construi e scol sino coy e placa y hinc’e den e TRAM.

“Ora nos a drenta den gobierno na Nov 2017 nos no por a cambia nada mas. Tur esakinan tawata proyectonan comprometi y e unico cos cu a keda nos pa haci ta percura pa bin placa ariba mesa pa por cumpli cu tur e gastonan aki di e gobierno anterior. Nos no a ocasiona e problema financiero di nos pais, nos no a ocasiona e debenan halto aki pero nos tin e responsabilidad pa soluciona nan. Esaki ta exactamente loke nos ta haciendo y percura pa esaki no bira un peso cu pueblo no por carga. Nos ta pone e ser humano central y ta busca otro forma pa por yena e deficit di pais Aruba”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

