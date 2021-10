Dia 11 di october ta Dia Internacional di Mucha Muhe. Pa Aruba tambe esaki ta un topico sumamente importante y un prioridad pa Gabinete Wever-Croes II pa empodera nos muhanan muhe y stimula Igualdad di Genero cu ta meta number 5 di SDG, cu ta e Sustainable Development Goals y ta percura pa nos muchanan muhe no keda atras.

Gabinete Wever-Croes I y II a stimula, entre otro pa medio di proyectonan manera SUPERNOVA CAMP, e interes den mas mucha muhe den e materia STEM: Ciencia, Tecnologia, Engineria y Matematica. Globalmente, cuponan di trabou den STEM ta creciendo mas cu tur otro y e ta importante pa motiva y inspira muchanan muhe pa explora STEM, door cu e ramonan aki ta domina door di hende homber actualmente na Aruba.

Como pais, nos mester traha riba nos muchanan muhe pa nan por enfrenta den bida tur loke cu nan kier y pa empodera nan pa ta semper e miho version di nan mes. Asina nos ta crea hende muhe fuerte, resiliente, creativo y innovador.

Durante e SUPERNOVA CAMP siman pasa, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a haci e siguiente pregunta na e muchanan muhe: “Ken ta kere cu mucha muhe no por haci tur cos mescos cu mucha homber”? Un mucha muhe a hisa su dede y el a bisa “Ami”. Prome Minister a puntr’e dicon e ta pensa asina y el a contesta: “Muchanan muhe por haci tur cos miho cu mucha homber”.

“E actitud aki ainda no ta inculca cerca tur mucha muhe. Ainda tin mucha muhe cu ta pensa cu nos ta sernan inferior, cu nos no por logra tur loke nos kier den bida. Nos cada un por inspira un mucha muhe pa ta e miho cu e por ta, y pa no laga nada strob’e di su meta. P’esey awe, ban nos cada un inspira tur e muchanan muhe cu ainda mester un empuhe pa logra tur loke nan propone nan mes”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.

