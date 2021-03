Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Desaroyo di Corona Virus na Aruba

Den e ultimo dianan, casonan di Covid 19 na Aruba ta aumentanto hopi y hopi lihe. E situacion aki ta preocupante. Crisis Team a yama un conferencia di prensa diabierna mainta pa comparti cu comunidad di Aruba kico ta e plan pa e siguiente simannan. Prome Minister Evelyn Wever-Croes a habri e conferencia di prensa dunando un update di e desaroyo di Corona Virus.

Nos por mira e desaroyonan rond mundo na unda cu varios pais ta bayendo den lock down pasobra e situacion ta saliendo for di man. Nos no mester mira mucho leu di nos. E casonan na Boneiro ta aumentando rapidamente, y a decreta medidanan estricto. Na Corsou tambe e casonan activo ta aumentando rapidamente, y eynan tambe a decreta medidanan mas estricto. Na Merca, apesar cu ya a distribui mas di 112 mil dosis di vacuna, asina mes den 14 estado ta mirando aumento di e casonan y aki tambe lo mester tuma pasonan estricto.

E variantenan di e virus ta haci e situacion na mundo hopi mas dificil. Na Aruba no ta diferente. E casonan ta aumentando. Na principio e aumento no tabata hopi, pero e ultimo dianan nos a mira un spike. Kico nos sa di e situacion na Aruba?

Nos ta den di 3 wave ainda

Tin 394 caso activo

Average di casonan nobo ta 50 pa dia

Tin 31 persona den hospital di cual 11 den ICU

Nos tin Variantenan di preocupacion: di Inglatera, Sur Africa y di Brasil

Virus ta wide spread: Di esnan cu ta contagia, hopi no sa of no ta comparti di unda nan a haye y e fuente no por wordo controla y ta bira widespread cu ta un problema grandi.

Pa frena e problema di crecemento di casonan, Crisis Team tin un plan cu escalacion. Si e prome pasonan cu a tuma y lo ta na vigur entrante diasabra 20 di maart 2021, no yuda contene e virus, lo keda escala medidanan. Pa awo e siguiente desicionnan a wordo tuma pa Crisis Team.

– Ta mantene e medidanan actual pero lo enforsa nan cu algun medida adicional.

– Si esaki no ta efectivo, lo escala rond di 1 april pero cu posibilidad di escala prome cu e fecha menciona dependiendo con e cifranan sigui desaroya. Cu escalacion lo bay na entre otro permiti servicionan esencial so; limita cantidad di hende na trabou, limita servicionan esencial cu 50%. Intencion ta pa kita mas tanto hende for di riba caya.

– Si pa dia 15 di april e maneho aki no duna resultado, lo bay na un paso mas drastico cu lo ta shelter in place. Esaki lo trece consecuencia cu mester cera scolnan, y orario di ciere y di toque de queda mester bira mas trempan, ripitiendo e situacion na unda nos tawata para na maart un aña pasa.

“Nos niun desea esaki. Nos tur kier evita pa e bolbe yega asina leu na unda mester tuma e medidanan aki. Pa e motibo aki tambe, Crisis Team a presenta e pasonan cu lo wordo tuma sperando cu por haya cooperacion di tur ciudadano pa frena e aumento den cantidad di casonan.

A base di e cifranan actual nos por tuma e medidanan aki den fase, poniendo den balance tur aspecto: di riesgo di salud; problemanan economico di comercio y doñonan di trabou cu por perde entrada y kita hende for di trabou, salud mental; trankilidad mental di ciudadanonan. Claro, nos lo evalua cada 3 dia pa mira si mester acelera e plan aki of suavisa.

Laga nos ta sincero. Nos a mira cu e disciplina a baha y no ta tene cuenta cu e reglanan mas. Mi ta compronde cu hopi di nos a fada di e virus, pero e virus no a fada di nos. E virus tey ainda y ta sigui ranca hende for di nos. Na Aruba 82 persona a perde nan bida cu Covid. E arma pa bringa e enemigo mortal aki ta den nos man. Nos mester sigui cuida door di laba man constantemente of uza handsanitizer, bisti tapaboca y si bo tin sintoma, contacta bo docter. Nos por recupera. Ban sigui cuida pa nos recupera”, Prome Minsiter Evelyn Wever-Croes a enfatisa durante e conferencia di prensa di diabierna mainta.

