Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Den un aña Prome Minister a haci solamente 10 biahe di trabou

Durante tratamento di Presupuesto 2019, oposicion a cuestiona e cantidad di biahenan di trabou di Prome Minister di Aruba Evelyn Wever-Croes. Ex prome minister di nos pais Mike Eman tambe a duna informacion y cifranan eroneo riba e cantidad di biahenan di trabou di nos Premier actual como tambe di nos Ministernan di Gabinete Wever-Croes.

Esaki pa e mandatario principal di nos pais, ta un muestra mas di falta di respet di Mike Eman y su Fraccion na momento cu ta tratando e reunion di mas importante di Parlamento, e Presupuesto di nos pais. Mike Eman y su ekipo un biaha mas ta mustra con baho nan por yega manipulando cu informacionnan y cifranan mescos tambe a wordo demostra cu nan a haci den tur Presupuesto y maneho di nan gobernacion.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes, durante tratamento di Presupuesto 2019, a haya necesario pa mustra pueblo cifranan real di e cantidad di biahenan di trabou cu el a haci den exterior descontando su biahenan priva cualnan Gobierno di Aruba NO ta paga. Y tur biahe di trabou haci no solamente di Prome Minister pero tambe di henter Gabinete ta bon documenta pa e departamentonan di Gobierno concerni.

Contrario na e prome minister anterior Mike Eman, Prome Minister Evelyn Wever-Croes por duna un relato detaya di tur su biahenan di trabou, e destinacion, e motibo di su biahenan di trabou y e logronan cu el a obtene di cada biahe di trabou.

BIAHE PA HULANDA: 1 BIAHA: 7 DIA

Minister Evelyn Wever-Croes a haci un biahe di trabou pa Hulanda un biaha den e prome aña aki di gobernacion. Mientras cu Mike Eman a biaha 7 biaha pa Hulanda durante su prome aña di gobernacion. E motibo pa cua Premier Wever-Croes a bishita Hulanda tawata pasobra e tawata tin audiencia cu Rey Willem Alexander. Probechando di e biahe aki, Prome Minister a reuni cu Premier Rutte pa prome biaha, cu Staatssecretaris Raymond Knops, cu Minister Stef Blok. Tambe Prome Minister a duna un charla na sociedad di Arubiano y Antianonan na Hulanda. Y hunto cu e Parlamentarionan cu tawata na Hulanda pa IPKO, Prome Minister a atende un debate riba e tema di Venezuela. Aparte di tur e reunionnan aki, e mandatario a bishita e diferente proyectonan innovativo cu por uza na Aruba incluyendo un presentacion di District 297 cu ta dirigi riba atrae nos Arubianonan pa bin bek Aruba.

BIAHE PA WASHINGTON: 2 BIAHA: 4 DIA

E prome biahe cu Premier Wever-Croes a realisa pa Washington ta pa atende un reunion cu IMF. E reunion aki tawata importante pa asina reestablece e confiansa bek den Aruba. E gobierno di Mike Eman a duna Aruba asina un mal nomber cerca IMF y otro instancianan internacional, cu a haci cu Minister di Finansa Xiomara Ruiz-Maduro y Prome Minister mester a haci cosnan excepcional pa reestablece e confiansa bek. Minister di Finansa na december aña pasa a bay New York pa hiba conbersacionnan cu Lenders pa trece credibilidad bek den Aruba. Tur instancia internacional awo tin sigur cu cos a cambia na Aruba bou di un Gobierno responsabel. E resultado ta awo cu nos tin un IMF dispuesto pa yuda nos.

E di dos biaha na Washington, Prome Minister a reuni cu UNHCR cu ta e departamento di derechonan humano di Nacionnan Uni cu ta atende cu e tema di refugiado. Esaki, segun Premier Wever-Croes tawata necesario pasobra e relacionnan tawata malo. UNHCR tawata otorga certificadonan na especialmente Venezolanonan na Aruba cu tawata algo cu Gobierno no a acepta. Y a logra stop e comportacion aki di otorgamento di certificado di refugiado.

BIAHE PA NEW YORK: 2 BIAHA: 7 DIA

Durante su biahenan pa New York na Nacionnan Uni, Prome Minister a asisti na e Asamblea General y cu Unicef. E resultado di su biahe ta cu Unicef a kere den e Proyecto di Gobierno y ta bin yuda Aruba traha e Sistema di Proteccion di Mucha cu asina tanto Aruba tin mester di dje. Tambe varios logronan importante a sali for di e biahenan aki.

BIAHE PA COSTA RICA: 1 BIAHA: 3 DIA

Prome Minister a representa Reino pa e cambio di presidencia. Pero e motibo principal pa cua e Premier a acepta e biahe aki, ta pa tuma e oportunidad pa regla e tema di BIG, e acreditacion di nos studiantenan na Costa Rica. Contrario na Mike Eman cu tambe a bay Costa Rica 2 biaha pa mesun motibo, pero nunca a logra algo, mientras cu el a priminti e studiantenan cielo y tera pa despues lubida completamente riba nan.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a conbersa cu e studiantenan despues di a reuni cu e Minister di Salubridad na unda cu a yega na algun punto di salida y awo aki Gobierno di Aruba ta trahando riba e BIG.

BIAHE PA CORSOU: 2 BIAHA: 2 DIA

E prome biaha cu Prome Minister a bay Corsou tawata pa e prome cumbre di e Prome Ministernan di Aruba, Corsou y Sint Maarten. E di dos biaha tawata pa un cumbre cu Minister di Hulanda Stef Blok y pa e tema di reapertura di frontera cu Venezuela y pa e reunion di nivel halto cu Marina Real.

BIAHE PA BONEIRO: 1 BIAHA: 1 DIA

E biahe aki tawata pa representa Aruba pa e Dia Nacional di Boneiro y pa yega na mas areglo di cooperacion.

BIAHE PA SINT MAARTEN: 1 BIAHA: 2 DIA

Durante su biahe pa Sint Maarten, Prome Minister a firma e fondo di 30 miyon Euro cu Aruba a logra haya parti di dje di Union Europeo. Tambe Prome Minister qa asisti na e cumbre di tres Ministernan.

Total, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a biaha pa exterior pa trabou 10 biaha y un total di 26 dia. No a tuma niun dia extra den exterior y a uza su tempo solamente pa atende cu trabounan na beneficio di nos pais. E demas negosacionnan a bay via telefon y video conferentie mustrando asina cu no den nos tempo, como tambe den e tempo di Mike Eman, no ta necesario biaha pa logra cosnan grandi. Y asina ta spaar placa y tempo tambe.

Cu tur e biahenan aki, Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta mustra e diferencia entre su persona y ex prome minister Mike Eman, mustrando tambe tur e logronan durante e biahenan aki. Contrario na Mike Eman kende a djies bay Samoa y gasta placa di pueblo sin duna informacion di kico el a bay haci y sin un logro den su man.

Tambe por remarca cu Premier Wever-Croes no a biaha cu delegacion. Mientras cu Mike Eman a biaha cu delegacion grandi, gastando hopi placa di pueblo. Den un aña Mike Eman so, sin conta su Ministernan, a biaha 25 biaha y tawata tin un total di 140 dia for di Aruba. Mescos tambe e ex minister di AVP, Benny Sevinger cu a biaha un cantidad di biaha pa exterior hibando un delegacion grandi cu ne.

Esaki ta e diferencia entre Premier Wever-Croes y Mike Eman. Wever-Croes ta biaha cu un meta pa logra cosnan grandi pa Aruba, sin uza un dia extra den exterior y sin hiba su delegacion cu ne a costa di e pueblo aki. Mientras Mike Eman a biaha rond mundo, biahenan largo sin logra nada pa Aruba.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a haci biahenan cortico pero cu logronan grandi.

