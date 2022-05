Gobierno di Aruba a reuni cu Embahador di Reino Hulandes na Caracas, señor Robert Schuddeboom. A trata diferente topico di Venezuela. Ministernan presente den e reunion tawata Minister di Husticia señor Rocco Tjon, Minister di Economia, señor Geoffrey Wever y Prome Minister señora Evelyn Wever-Croes. Un topico cu sigur a haya atencion tawata e frontera cu Venezuela cu ainda ta cera. A conclui cu tin interes na ambos banda pa e reapertura di e frontera. A elabora riba e reto y preocupacionnan cu tin pa cu e reapertura aki. Señor Schuddeboom a menciona cu cosnan ta birando miho na Venezuela y ya ta mirando e economia creciendo. Hendenan ta hañando mas trabou, mas entrada, tin mas producto y comestibel disponibel pa mas hende. Esaki, Prome Minister a duna di conoce, “ta haci cu nos ta sinti nos mes mas alivia”. “Semper nos a bisa cu e problemanan di Venezuela por wordo soluciona pa Venezuela den Venezuela. Nos no por soluciona problemanan di Venezuela pa nan. Nos ta dispuesto pa yuda. Aruba a yuda pa hopi aña pero na e momentonan aki unda e efectonan di pandemia ainda ta wordo sinti, nos tin cu yuda nos mes na Aruba prome cu nos yuda otronan”, Prome Minister a expresa. Pa loke ta trata e frontera, e ta cera ainda. Gobierno ta na mesa di negociacion cu Venezuela pa habri e frontera gradualmente cuminsando cu e frontera maritimo ora cu ta asina leu pa asina por importa materialnan di construccion y productonan hopi mas barata cu Aruba por haya di Venezuela. Aunke cu esaki lo yuda baha costo di bida na Aruba, e mester wordo haci na un forma controla pa ta sigur cu cosnan ta bay manera mester ta. Un siguiente stap ta e reapertura di trafico areo directo entre Aruba cu Venezuela. Na e momento aki e ta habri pero no cu liñanan directo sino via un otro pais manera Panama, Colombia y Santo Domingo. “Nos ta trahando riba esey”. Tambe ta trahando riba e visa cu ta wordo exigi pa esnan na Venezuela cu kier drenta Aruba pa aplica pa esey na embahada na Caracas. “Nos kier cuminsa na traha riba e parti maritimo y una bes esey ta hinca den otro, nos lo considera e siguiente stap. Pa nos bay asina leu, ta hopi importante si pa nos economia cuminsa crece y cu nos tin cupo di empleo pasobra esey ta e tema principal, crea cupo di empleo pa tur esnan cu ta bibando na Aruba aworaki. Unabes nos ta fuerte para riba nos pia, e ora nos por pensa na yuda otro paisnan”, Prome Minister a enfatisa. Pa finalisa, Prome Minister a duna di conoce, “Nos ta kere si cu si e situacion na Venezuela mehora, e ora nos por tin hopi relacion cu nos por bay estrecha entre Aruba cu Venezuela riba termino mas largo cu por trece beneficio na Aruba. Na e momento aki nos ta tum’e stap pa stap pa mira con nos ta yega prome na e reapertura di e parti maritimo pa despues nos por sigui. E tabata un bon reunion y sr Schudeboom ta esun cu ta keda encarga cu esaki ayanan na Caracas y lo keda informa nos riba esaki”.

Comments

comments