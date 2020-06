Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Den e normal nobo Gobierno di Aruba ta haci tur esfuerso pa nos comunidad ta sigur

Prome Minister Evelyn Wever-Croes, Minister Dangui Oduber y Sra Ronella Tijn a Sjoe-Croes, CEO ATA durante e conferencia di prensa di Gobierno di Aruba diaranson anochi a enfoca riba e preparacionnan cu a y ta tumando luga pa e siguiente fase cu nos ta bay drenta aden, esta apertura di fronteranan. Prome Minister a enfatisa cu den e normal nobo, Gobierno di Aruba ta haci tur esfuerso pa nos comunidad ta sigur y ta pidi tres cos di cada un di nos.

“Nos tawata prepara caba ora e crisis a dal nos dia 13 di Maart y nos tawata tin un strategia di test agresivo y tawata tin tur cos in place pa asina nos a evita cu e virus a sigui plama. Aworaki nos ta miho prepara pa e siguiente parti cu ta bin nos dilanti. Practicamente casi tur sector di nos economia ta habri, tur hende tin e movecion liber riba nos pais, nos tin mas di un luna cu nos ta COVID free pues nos ta prepara pe siguiente fase cu ta habri nos frontera.

Manera Minister Dangui a bisa, nos a tuma na cuenta tur e recomendacionnan cu nos a haña di instancianan y nos ta cla pa bay na normalidad bek. Mi ta ripiti nos no ta bay nunca mas na e normalidad bek sino na e normalidad nobo. Den e normalidad nobo nos ta haciendo tur di nos parti pa abo ta sigur pero di bo nos mester di tres cos.

E prome ta pa bo atene bo mes na e regla di distanciamento, no yega cerca di hende, ni brasa, sunchi of duna man. Tene distancia pasobra bo no sa si e por tin e virus y si bo ta cerca lo bo por haña hopi facil e infeccion of virus.

E di dos ta pa bo mantene e reglanan di hygiena. Laba man frecuentemente of uza handsanitizer. E metodo aki a prueba di ta sumamente efectivo pasobra ultimo lunanan mayoria di nos masha poco a bira malo.

E di tres ta si bo tin un sintoma porfabor yama bo dokter di cas pa bo haci un cita pa haci e test. Asina nos por detecta na tempo si bo tin e virus pa asina por isola e virus y evita cu e ta plama.

Esaki ta e tres cosnan cu nos ta pidi dibo pa drenta e siguiente fase cu ta bay habri otro siman”, Prome Minister a termina ta bisa.

